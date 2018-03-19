Fernando artık onu kesti! Formayı kaptırmayacak...
Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın yıldızlarından Fernando ortaya koyduğu futbolla tam not aldı.
Tam 3 aylık aranın ardından Galatasaray forması ile ilk 11'de görev alan Fernando'nun derbi performansını Teknik Direktör Fatih Terim son derece başarılı buldu.
Brezilyalı futbolcu için Fatih Terim yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya " Fernando bize seviye atlatacak. Orta sahada bundan sonra onun oynaması hem ofansta hem de defansta bizi rahatlatacak" ifadesini kullandı.
Kısaca Galatasaray'da artık Ryan Donk'un yerine kalan fikstürde formayı Fernando kaptı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle