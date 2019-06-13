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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.06.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Fernandes'ten sonra sıra onda! | Son dakika transfer haberleri...

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Fernandes'ten sonra sıra onda! | Son dakika transfer haberleri...

Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından orta saha oyuncusu Manuel Fernandes için temaslarını sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe, eski stoperi Milos Kosanovic'e teklif götürdü.

İddialı bir kadro kurmayı planlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Tamer Tuna'nın geçen sezon kiralık olarak forma giyen Sırp savunmacıyı yeniden takımda görmek istediğini yönetime bildirdiği öğrenildi. Deneyimli oyuncu Belçika medyasına yaptığı açıklamada Göztepe'den teklif aldığını doğruladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde de transfer teklifleri aldığını ifade eden Kosanovic, Türkiye'deki ortamı oldukça özlediğini dile getirdi. Göztepe'de dönmeye sıcak bakan 29 yaşındaki stoper 2017-2018 sezonunda sarı-kırmızılı formayı 22 lig maçında terletmişti. Geçen sene ise Belçika'nın Standard Liege takımında 22 müsabakaya çıkan Kosanovic 1595 dakika süre aldı. Kosanovic, Sırbistan Milli Takımı'nın da formasını terletti.

Altaylı Ulaş Zengine Göztepe kancası
Altaylı Ulaş Zengin'e Göztepe kancası

14 HAZİRAN COŞKUSU
Göztepe yarın kuruluşunun 94'üncü yıldönümünü kutlayacak. Gelenekselleşen organizasyonda taraftarlar akşam saatlerinde Güzelyalı Sahili'nde toplanacak. Saatler 22:00'yi gösterdiğinde ise binlerce meşale yanacak ve havai fişek gösterileri gerçekleşecek. Kutlamalara Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulu üyeleri de katılacak

Fernandesten sonra sıra onda | Son dakika transfer haberleri...

Manuel Fernandes'in Rus Ligi'nde kaydettiği muhteşem frikik golünü izliyoruz...

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