Fernandes, Nice'in kabusu oldu!
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Lokomotiv Moskova, 2-0 geri düştüğü maçta Nice'i deplasmanda 3-2 yendi. Rus ekibinin muhteşem geri dönüşünün kahramanı hat-trick yapan eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes oldu.
Nice, Mario Balotelli'nin 4. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. İtalyan oyuncu, 28. dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 2-0 yaptı.
45'te Lokomotiv Moskova'nın kazandığı penaltıyı Manuel Fernandes gole çevirdi ve takımının soyunma odasına 1 farkla geride gitmesini sağladı.
67'de ev sahibinde Coly Racine, kırmızı kartla oyun dışı kalırken; iki dakika sonra Manuel Fernandes'in golü geldi ve skor 2-2 oldu.
77'de bir kez daha ağları havalandıran Manuel Fernandes, maçın skorunu ilan etti Nice: 2 - Lokomotiv Moskova: 3
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