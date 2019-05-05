Fernandes ayrılığı kafasına koydu
Beşiktaş'ta forma giydiği dönemlerdeki performansla dikkatleri üstüne çeken Manuel Fernandes, kariyerine Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da devam ediyor. Ancak; Fernandes Moskova ekibinden ayrılık aşamasına geldi.
Manuel Fernandes, CSKA'dan ayrılık aşamasında
CSKA'dan gelen maaş indirme talebine olumsuz yanıt veren Fernandes, ayrılmayı kafasına koydu. Hatırlanacağı gibi Fernandes'in adı transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı.
Manuel Fernandes'in adı Galatasaray ile anılmıştı
Fernandes'in diğer teklifleri dinleyeceği belirtildi. 33 yaşındaki futbolcu bu sezon 22 maçta 1465 dakika süre aldı ve 3 gol 4 asistlik performans ortaya koydu.
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