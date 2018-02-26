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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol Fernandao'ya büyük şok! Melo tarifesi uygulanacak...
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Sporx
26.02.2018 - 18:10, Son Güncelleme:

Fernandao'ya büyük şok! Melo tarifesi uygulanacak...

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Ligin en kritik karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş derbisini kaybetmenin şokunu yaşayan Fenerbahçe bu kez de golcüsü Fernandao konusunda ceza tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Derbi maçının 8. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren ancak yaptığı kol hareketi nedeniyle Beşiktaş taraftarlarının tepkisini toplayan Fernandao'nun sportmenliğe aykırı davranış nedeniyle PFDK'ya sevk edileceği öğrenildi.

Van Persie'nin dil (tribünlere), Talisca'nın parmak (Volkan Demirel'e) ve Caner Erkin'in kol hareketini (Mete Kalkavan'a) es geçmeyen, benzer vukuatlarda hassas davranan TFF Hukuk Müşavirliği, Brezilyalı yıldızın da yine tribünlere yönelik hareketinden dolayı PFDK'ya sevkini gündeme getirdi. Brezilyalı futbolcunun eylemi sırasında Beşiktaş tribünlerinin sözlü ve sahaya yabancı madde atarak karşılık vermesi Fernandao'yu ceza tehlikesiyle karşı karşıya bırakmış oldu.

MELO DA BENZER HAREKETTEN SEVK EDİLMİŞMİ AMA...

Fernandao'nun klasik gol sevinci sonrası iki kolunu geriye çekerek tribünlere karşı yaptığı hareket akıllara Felipe Melo'nun 2013-14 sezonunda yine Beşiktaş maçı sonrası tribünlere yaptığı benzer hareketi gündeme getirdi. Brezilyalı futbolcu maç sonrası orta sahada kale arkası tribünlerine yönelik 'Fernandao'vari yaptığı hareketi sonrası PFDK'ya sevk edilmiş ancak kurul Melo konusunda oy çokluğu ile ceza tayinine yer olmadığına karar vermişti. Ancak Fernandao konusunda tribünlerin reaksiyon göstermesi (tribünlerden yabancı cisimler atılarak karşılık verilmesi) Fenerbahçeli futbolcuyu bu konuda farklı noktaya taşımış oldu.

CEZA GELİRSE KUPADA OYNAYAMAZ!

Bu arada derbi maçında tribünlere yönelik yaptığı kol hareketi tartışma konusu olan Fernandao için ayrı bir tartışma da oyuncunun sevki veya ceza alması halinde perşembe günü oynanacak olan kupa maçında forma giyip giyemeyeceği konusunda yaşandı. Birincisi talimatlara göre kurulların vereceği men cezalarının infazı konusunda lig ve kupa ayrımı yok. Yani ligdeki eyleminden dolayı men cezası alan bir futbolcu kupada da oynayamaz. İkincisi Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki kupa maçının PFDK'nın haftalık olağan toplantısını yapacağı güne (perşembe) denk gelmesi kurulun Fernandao dosyası konusunda bir gün önce olağanüstü toplanmasına neden olacak. Yine kurulun Brezilyalı oyuncu için ceza tayinine gerek görmesi ve Fenerbahçe'nin buna itiraz etmesi halinde Tahkim Kurulu da perşembe günü oynanacak olan maçtan önce toplanıp nihai kararı vermek zorunda kalacak.

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