Fernandao'ya acı haber
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Fernandao, küçük kızının acı haberiyle sarsıldı.
Fenerbahçe, eski futbolcusunu unutmayarak sosyal medya aracılığıyla taziye mesajı yayınladı.
Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden şu açıklama yayınlandı:
Eski futbolcumuz Jose Fernandao Viana de Santana'nın kızının vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fernandao ve ailesine başsağlığı ve sonsuz sabırlar diliyor; acılarını paylaşıyoruz.
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