Fernandao'nun golü ofsayt mi? Tartışmalı pozisyon...
Fenerbahçe'de Fernandao'nun 27. dakikadaki golünde ofsayt olduğu yönünde itirazlar vardı.
Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısında meydana gelen bir pozisyon büyük tartışma yarattı.
Sarı-lacivertlilerin sağdan gelişen atağında Aatıf ortaladı. Fernandao'ya ise sadece boş kaleye dokunmak kaldı. Alanyasporlu futbolcular Fernandao'nun top ayaktan çıktığında önde olduğu yönünde konuk takımın itirazları olsa da hakem Ümit Öztürk santrayı gösterdi.
Brezilyalı futbolcunun golden hemen sonra yan hakeme bakması dikkat çekti. Pozisyon bu şekilde ekranlara yansıdı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle