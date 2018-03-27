Fernandao şok etti... '6-2’de abartacak ne var!'
Fenerbahçe'nin golcüsü açıklamasıyla herkesi şaşkına çevirdi.
Kayseri maçıyla yeniden ilk 11'e dönmesi beklenen Fernandao, kamuoyunda yansıtıldığı gibi karamsar olmadıklarını, şampiyonluğa olan inançlarını sürdürdüklerini söyledi.
ÇOK BÜYÜTÜLDÜ
6-2'lik Boluspor yenilgisinin ise çok abartıldığını belirten Brezilyalı forvet, "Sonuçta bu bir hazırlık maçıydı ve skor çok da önemli değil. Bunun üzerinden yıpratılmamızı doğru bulmuyorum" dedi. (Fotomaç)
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