Fernandao o takıma gidiyor mu! Açıkladı...

Transfer isteyip istemediği sorusuna Paul Le Guen “Stancu sezon başından beri goller atıyor ve onun performansından oldukça mutluyum. On

Kubilay ve Deniz gibi farklı seçeneklerimizin olduğunu da düşünebiliriz. Ben devamlı transfer, transfer ve transfer diye konuşan bir hoca değil

idmanlar yaptığımız gözlemleyebilirsiniz. Transfer yapmadan önce doğru şekilde sayımızı azaltarak bir şeyler düşünebiliriz.” dedi.

Batalla’nın Bursaspor’da son sezonu olabileceğini ve Furkan Soyalp’ın bu sezon gösterdiği gelişim ile ilgili soruya Fransız hoca şöyle cevap verdi

Takıma gelen oyunculara en iyi ortamı sağlamak benim görevim. Batalla ile Furkan arasında hala çok büyük bir fark var. Furkan yaptığı çalışm

farkı kapatmaya çalışıyor. Bu normal çünkü Batalla ‘dev’ bir oyuncu ve kim olursa olsun onun yerini doldurmak çok kolay olmayacak. “

‘Bursa şehrine alıştınız mı?’ sorusuna Le Guen “Ben Bursa’ya geldiğimden beri tesislerden çok dışarıya çıkamadım ama taraftarımızın beni sevmesinin sebebi aaldığımız başarılı sonuçlardır. Ben futbolda ilişkilerin sonuca bağlı olduğunu düşünüyorum. Kötü sonuçlar alsaydık aramız çok da iyi olamaya taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Stadyumda inanılmaz bir atmosfer yaratıyorlar. Ben hayatımda böyle bir şey görmediğime eminim” ifade etti.

‘Fenerbahçeli Fernandao’yu takımınızda görmek ister misiniz?’ sorusuna Le Guen "Tabii ki ben takıma katkı verecek oyuncuları takımımda görmek isterim ama ben Ocak ayında konuşulması gerekenlerin Ekim ayında konuşulmasını doğru bulmuyorum. Şu anda benim aklımda transfer ile ilgili bir düşünce yok" diye konuştu. (Bursa.com)