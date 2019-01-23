Fernandao geri döndü! Yeni takımı...
Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen Fernandao, Serie B Ligi'nde yer alan Bahia'ya transfer oldu.
Fanatik'in haberine göre; Al Wahda'nın Brezilyalı golcüsü Fernandao, yetiştiği kulüp olan Bahia'ya transfer oldu.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen yıldız golcü, bu sezon başında 2.55 milyon euro karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Wahda kulübüne transfer olmuştu.
Al Wahda formasıyla 14 maça çıkan Fernandao, bu karşılaşmalarda 2 gollük katkı sağlamıştı.
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