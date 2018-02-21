Fernandao çileden çıktı: Korkak palyaço!
Fenerbahçeli Fernandao, ülkede gündeme oturan maç sonrası Instagram'dan Kanu'yu sert bir dille hedef aldı.
Brezilya'da Vitoria-Bahia maçı, çıkan olaylar ve iki takımdan toplam 9 oyuncuya kırmızı kart gösterilmesi sonucu 1-1'ken tatil edildi. Olaylar, Vitoria'lı Kanu'nun rakibine yumruk atması sonucu başladı, ardından da çarşı pazar karıştı!
Eski bir Bahia oyuncusu olan Fenerbahçeli Fernandao, ülkede gündeme oturan maç sonrası instagram'dan Kanu'yu sert bir dille hedef aldı.
Sarı-lacivertli oyuncu Kanu hakkında, "Bir gün Bahia'ya geri döndüğümde seninle görüşmek istiyorum korkak palyaço" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
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