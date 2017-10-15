Fenerbahçe'nin Brezilyalısı Fernandao, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oynanan Atiker Konyaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez bir maçta forma giydi. 2016-2017 sezonunun 25. haftada oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında kolu kırılan ve Brezilya'da ameliyat olan yıldız golcü, tam 16 lig maçının ardından formasına kavuştu. Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 64. dakikasında Roberto Soldado'nun yerine oyuna giren futbolcu, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli takımda oynama şansı buldu.

JANSSEN 3 MAÇ SONRA YEDEK

Fenerbahçe'nin Tottenham'dan kadrosuna kattığı ve son dönemdeki performansıyla alkış alan ismi Vincent Janssen 3 maç aradan sonra 11'in dışında kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Janssen sürprizi. Sarı-lacivertli ekibin Tottenham'dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, son dönemde forma giydiği karşılaşmalarda gösterdiği performansla alkış almıştı. İlk olarak Medipol Başakşehir ile iç sahada oynanan karşılaşmada oyuna sonradan girerek Fenerbahçe formasıyla tanışan yıldız oyuncu, ardından oynanan Alanyaspor, Beşiktaş ve Akhisar Belediyespor karşılaşmalarında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.