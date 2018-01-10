Ferhat Öztorun'dan Trabzonspor için iddialı sözler!

Süper Lig’in ikinci yarısı için Antalya’da çalışmalarını sürdüren Konyaspor’da deneyimli futbolcu Ferhat Öztorun, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Kampın güzel geçtiğini ifade eden Öztorun, “ Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Bulunduğumuz konumdan memnun değiliz ve bir an önce bu konumdan ayrılmak istiyoruz. Onun içinde sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Umarım ikinci yarı bunu sahaya yansıtırız” dedi.

“Oynadıkça bütün her şey yerine oturuyor”

Futbolcunun oynaması gerektiğini anlatan 30 yaşındaki futbolcu, “Çünkü oynadıkça bütün her şey yerine oturuyor. Uzun süre oynamayıp bir anda oynamak çok zor bir şey. Ne kadar sıkı çalışırsan çalış maç kondisyonu ayrı bir şey. Bu sene 13 maçta ligde oynadım. UEFA ve diğer maçlarla birlikte 20 müsabakaya çıktım. Geçen sene tüm sezonda 16 maçta oynadım. Şuanda ilk yarı 20 müsabaka oldu. Elimden geldiğince beslenip uykuma dikkat ediyorum. Bu şekilde de devam etmeyi planlıyoru” şeklinde konuştu.

“Konyaspor ülkemizi en iyi şekilde temsil etti”

Konyaspor’un geçen sene en iyi şekilde Türkiye’yi temsil ettiğini söyleyen Ferhat Öztorun, “Fakat bu sene UEFA ile birlikte hareket ettik ama gruptan çıkamadık. Marsilya maçında son saniye golü yemeseydik gruptan çıkıyorduk. Türk takımlarının Avrupa’da puan alması çok önemli” diye belirtti.

“Futbolda dün diye bir şey yok”

Futbolda hiçbir zaman dün diye bir şey olmadığımı belirten Öztorun, “Her zaman üstüne koymak zorundasınız oynamaya devam edebilmek için. Yükselebildiğim yere kadar yükselip elimden geldiğince mücadele edeceğim. İlk hedefimiz bulunduğumuz yerden yukarı çıkmak” dedi.

“Yatabare transferi hayırlı olsun”

Yatabare transferinin herkes için hayırlı olmasını isteyen tecrübeli oyuncu, “Gol yollarında biraz sıkıntı çekiyorduk. İlk yarıdaki durumuzun sebebi bu. Üçüncü bölgeye kadar iyi şekilde oynayıp sonuç elde edemiyorduk. Umarım takımımıza iyi katkı sağlar. Hepimiz iyi bir performans sergileyip üçüncü bölgede sonuç almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu konumdan çıkmalıyız”

İlk planlarının ligdeki konumlarından yukarı çıkmak olduğunu dile getiren Ferhat Öztorun, “Kaçıncı bitirebileceğimizi tahmin edemiyorum. Şampiyonluk yarışında zorlu mücadele var. Son saniyeye kadar sürecek gibi. Ama Başakşehir şampiyon olabilir ve bu sene çok iyi gidiyorlar. Zaten oturmuş bir sistemleri var ve üzerine koyarak devam ediyorlar. Bu senenin en büyük adaylarından biri” dedi.

Trabzon maçı hakkında konuşan Öztorun sözlerini şöyle tamamladı:

“Trabzon’da kendilerini zor bir maç bekliyor. Skor avantajımızı kullanmak ve gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.”