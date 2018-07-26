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Ferhat Çoğalan resmen Lille'de

Hürriyet Haber
26.07.2018 - 12:13 | Son Güncelleme:

Lille, Valencia altyapısında forma giyen 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhat Çoğalan'ı kadrosuna kattı.

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille, Valencia'nın alt yapısında oynayan Ferhat Çoğalan ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak Mehmet Zeki Çelik'ten sonra 2'nci Türk futbolcuyu kadrosuna kattı.

Türkiye'nin altyaş kategorilerinde Milli formasını taşıdığı Ferhat, 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

16 yaşındaki futbolcuyla Arsenal, Juventus, Borussia Dortmund, Milan, Galatasaray ve Manchester United gibi Avrupa'nın büyük kulüpleri de ilgileniyordu.

Fransa temsilcisi, genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. (Akşam)

Etiketler: Transfer Haberleri , Ligue 1
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