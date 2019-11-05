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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.11.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

Ferhat Akbaş'lı Chemik Police lige iyi başladı

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Ferhat Akbaş'lı Chemik Police lige iyi başladı

Yeni sezonda Polonya’da Chemik Police takımı ile ligde şampiyonluk kovalayan Ferhat Akbaş, Polonya Süper Kupası’nı kazandıktan sonra ligde de 5’te 5’le yoluna devam ediyor.

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli başantrenörlerden biri olarak kabul edilen Ferhat Akbaş’ın çalıştırdığı Chemik Police, 4 Aralık’ta CEV Kupası’nda karşılaşacakları Galatasaray eşleşmesine kadar formlarını bu şekilde devam ettirmek istediklerini söyledi. Akbaş, “4 Aralık’ta Galatasaray ile evimizde oynayacağımız maç, bizim için önemli bir sınav olacak. Bu eşleşmeden kazanan olarak ayrılmak istiyoruz” dedi.

Yeni sezonda Polonya’nın en önemli takımlarından biri olan Chemik Police’nin başantrenörlüğünü yapan Ferhat Akbaş, Polonya’da takdir toplamaya devam ediyor. Son iki sezonda çalıştırdığı CSM Bükreş’le iki Romanya şampiyonluğu kazanan Ferhat Akbaş, Polonya’daki kariyerine de Süper Kupa galibiyetiyle başlamıştı.

Ferhat Akbaşlı Chemik Police takımı, 2019 Polonya Süper Kupa maçında geçen sezonu ligde zirvede bitiren LKS Commercecon Lodz’ı set vermeden yendikten sonra ligde de ilk 5 maçında fire vermedi. Rakiplerine sadece 3 set kaybeden Ferhat Akbaşlı Chemik Police, en büyük sınavlarından biri olan CEV Kupası 1. Tur eşlemesi için de emin adımlarla yoluna devam ediyor.

CEV Kupası 1. Turu’nda 4 ve 12 Aralık’ta Galatasaray’la karşılaşacaklarını dile getiren Ferhat Akbaş, “Lige iyi bir başlangıç yaptık. Önce Süper Kupa, ardından da ligde 5’te 5’lik bir seri. İşler planladığımız gibi gidiyor. Polonya’da şampiyonluk kadar CEV Kupası’nda da hedeflerimiz yüksek. O sebeple en güçlü rakiplerimizden biri olan Galatasaray maçına kadar bu formumuzu sürdürmek istiyoruz. 4 Aralık’ta evimizde oynayacağımız maç, bizim için önemli bir sınav olacak. Bu eşleşmeden kazanan olarak ayrılmak istiyoruz” dedi.

Ferhat Akbaşlı Chemik Police lige iyi başladı

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