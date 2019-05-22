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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
İHA
22.05.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Ferhat Akbaş, Chemik Police ile anlaştı 

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Ferhat Akbaş, Chemik Police ile anlaştı 

Antrenör Ferhat Akbaş son olarak görev aldığı Romanya’nın CSM Bükreş takımından ayrılarak, Polonya ekibi Chemik Police ile anlaştı. 

Romanya’da CSM Bükreş ile geçirdiği 1.5 sezonda bir lig, bir de kupa şampiyonluğu yaşayan antrenör Ferhat Akbaş, önümüzdeki sezon itibariyle Polonya Voleybol Ligi'nde görev alacak. Marcelo Abbondanza’nın görevden ayrılması sonrasında Ferhat Akbaş, Chemik Police’in başantrenörü oldu. 

Ferhat Akbaş, geçtiğimiz sezon CSM Bükreş ile Şampiyonlar Ligi’nde Chemik Police karşı E Grubu’nda karşılaşmıştı. Deplasmanda ilk maçı 3-1 alan Akbaş’ın öğrencileri, ikinci maçta ise 3-2’lik mağlubiyet almışlardı. 

Kariyerinde daha önce Guangdong Evergrande, Türk Telekom, Galatasaray ve VakıfBank’ta antrenörlük yapan Akbaş, Mart 2015 - Aralık 2016 tarihleri arasında Türkiye A Kadın Voleybol Milli Takımı Başantrenörü olarak görev yapmıştı. 

Ferhat Akbaş, aynı zamanda Mart 2017- Ocak 2019 tarihleri arasında Japonya Milli Takımı’nın da teknik ekibinde yer almıştı.

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