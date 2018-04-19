Fergan Öztürk “gümüş” gibi parladı
Antalya’da düzenlenen Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası'na (International Juniors Fencing Cup) 10 farklı ülkeden 1900 sporcunun katıldığı şampiyonada süper minik erkekler epe müsabakaları oynandı.
Müsabakalarda TED sporcusu Fergan Öztürk epe'de Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan epe müsabakalarıda dereceye giren 8 sporcuya madalyalarını Antalya Gençlik Hizletleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu takdim etti.
Süper minik erkekler epe müsabakalarında dereceye giren isimler şu şekilde:
Baturalp Aldemir, Fergan Öztürk ve Burak Ekmekçioğlu.
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