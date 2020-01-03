Ferdi’nin taliplerine cevap hayır! | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe Yönetimi'nin bu sezon performansıyla kalitesini ortaya koyah genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen kulüplere hayır yanıtı verdiği ortaya çıktı.

Özellikle İngiliz kulüplerinin Ferdi için görüşmeler yapmak istediği ancak bu taleplerinin olumsuz karşılandığı gelen bilgiler arasında. (Takvim)

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