Ferdi’nin taliplerine cevap hayır! | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Süper Lig'de devre arasına girilmesiyle birlikte transfer hareketliliği yaşanan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Fenerbahçe Yönetimi'nin bu sezon performansıyla kalitesini ortaya koyah genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen kulüplere hayır yanıtı verdiği ortaya çıktı.
Özellikle İngiliz kulüplerinin Ferdi için görüşmeler yapmak istediği ancak bu taleplerinin olumsuz karşılandığı gelen bilgiler arasında. (Takvim)
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