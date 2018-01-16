Ferdi Kadıoğlu'nun takımı kaybetti!

FC Oss'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Frank Sturing kendi kalesine 29. dakikada Istvan Bakx ve 73. dakikada Dean van der Sluys kaydetti.
Ferdi Kadıoğlu maçta 90 dakika forma giydi. Bu sezon NEC Nijmegen ile toplam 21 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu maçlarda 5 gol atarken 10 'de asist yaptı.
Ev sahibi ekipte 74. dakikada oyuna giren M. Grotenbreg 90. dakikada kırmızı kart gördü. NEC Nijmegen 5 hafta sonra mağlup oldu.
FC Oss bir sonraki maçında sahasında Utrecht II'i konuk ederken, NEC Nijmegen deplasmanda Almere City karşısına çıkacak. (Ajansspor)