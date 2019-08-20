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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
20.08.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Ferdi Kadıoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

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Ferdi Kadıoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de forma şansı bulduğu ilk maçta golünü attı. Bu gelişmenin ardından genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Ferdi Kadıoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Hollanda 2. Lig ekibi NEC Nijmegen'den, Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, orta sahada hem ön libero hem de santrfor arkasında görev yapabiliyor. İşte, Ferdi Kadıoğlu hakkında tüm detaylar...

7 Eki 1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem şehrinde dünyaya geldi. 2008'de ESA Rijkerswoerd takımında alt yapı kariyerine başladı. Buranın ardından 2009-2016 yılları arasında NEC Nijmegen'in genç takımlarında forma giydi.

2016-2018 arasına NEC Nijmegen'in as takımına yükselen yükselen genç oyuncu, burada çıktığı 75 maçta 12 gol attı. 2018'de ise Fenerbahçe'ye transfer oldu.

2018 sezonunda Hollanda 2. Ligi'nde 34 maçta 7 gol atan Ferdi, orta sahada hem ön libero hem de santrfor arkasında görev yapabiliyor.

Türk asıllı 20 yaşındaki futbolcu, Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş takımlarında da forma giydi.

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