Ferdi Kadıoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de forma şansı bulduğu ilk maçta golünü attı. Bu gelişmenin ardından genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Ferdi Kadıoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Hollanda 2. Lig ekibi NEC Nijmegen'den, Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, orta sahada hem ön libero hem de santrfor arkasında görev yapabiliyor. İşte, Ferdi Kadıoğlu hakkında tüm detaylar...
7 Eki 1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem şehrinde dünyaya geldi. 2008'de ESA Rijkerswoerd takımında alt yapı kariyerine başladı. Buranın ardından 2009-2016 yılları arasında NEC Nijmegen'in genç takımlarında forma giydi.
2016-2018 arasına NEC Nijmegen'in as takımına yükselen yükselen genç oyuncu, burada çıktığı 75 maçta 12 gol attı. 2018'de ise Fenerbahçe'ye transfer oldu.
2018 sezonunda Hollanda 2. Ligi'nde 34 maçta 7 gol atan Ferdi, orta sahada hem ön libero hem de santrfor arkasında görev yapabiliyor.
Türk asıllı 20 yaşındaki futbolcu, Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş takımlarında da forma giydi.
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