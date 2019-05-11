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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
11.05.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21'e davet edildi!

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Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21'e davet edildi!

Hollanda 21 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda, Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu'na da yer verildi.

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Hollanda ile Meksika'nın 21 yaş altı takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesinde 33 kişilik aday kadro belirlendi.

Fenerbahçe'de forma giyen 19 yaşındaki oyuncu Ferdi Kadıoğlu, aday kadroya davet edilen futbolcular arasında yer aldı.

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta 13 dakika süre alabildi.

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Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21e davet edildi

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