Ferdi Kadıoğlu: "Ajax, Fenerbahçe gibi 15. sırada olsa..."
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınına açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe'nin gelecek beklediği isimlerden olan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21 Takımı'nın Ukrayna'yı 3-0 yendiği mücadeleden sonra açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de forma konusunda sabırlı olduğunu dile getiren 19 yaşındaki yıldız adayı, sarı-lacivertlilerin alt sıralarda olmasının çok konuşulduğunu dile getirdi.
Voetbal International'a konuşan genç oyuncu şu ifadeleri kullandı:
"Genç bir oyuncu sabırlı olmalı. Henüz 19 yaşımdayım. Fenerbahçe'de iyi bir başlangıç yaptım. Sonradan diğer arkadaşlardan geri kaldığımı gördüm. Son birkaç haftada daha iyi olduğumu hissediyorum. Daha da güçleniyorum. Antrenörlerim istenilen seviyeye yaklaştığımı söylüyor ve bu beni memnun ediyor. Harika bir şehirdeyim ve her gün üst seviyede idmanlar yapıyorum. Ne yazık ki takım yarışta biraz aşağılarda kaldı ve bu biraz gürültü koparıyor. Her zaman zirveye ait bir takım. Ajax 15. sıraya düşse orada da aynı şeyler olurdu.
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