Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu!
Fenrbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Kamp kadrosunda Hasan Ali Kaldırım, Sadık Çiftpınar ve Miha Zajc ile tedavisini Chelsea'de sürdüren Victor Moses yer almadı.
Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.
4 İSİM KAMPTA OLMAYACAK
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Sadık Çiftpınar ve Miha Zajc ile tedavisini Chelsea'de sürdüren Victor Moses yer almadı.
Emre Belözoğlu hasta olması sebebiyle, Gustavo, Isla ve Jailson Amerika kıtasından seyahat etmeleri sebebiyle kamp kadrosuna yarın katılacak.
6 TANE GENÇ OYUNCU KADROYA DAHİL EDİLDİ
Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda ise 6 tane genç oyuncu kamp kadrosuna dahil edildi.( Ertuğrul Çetin, Gürkan Başkan, Emir Miray Köksal, Emre Nasuh, Ömer Faruk Beyaz, Gülhan Üreyen)
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu
Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Oytun Özdoğan, Abdullah Yiğiter, Ertuğrul Çetin, Murat Sağlam, Serdar Aziz, Zanka, Adil Rami, Okan Turp, Gürkan Başkan, Nabil Dirar, Emir Miray Köksal, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Emre Nasuh, Max Kruse, Ömer Faruk Beyaz, Deniz Türüç, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Mevlüt Erdinç, Yusuf Mert Tunç, Gülhan Üreyen.
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