FENOMEN MOTORCU HERKEZİ ÜZDÜ

Takipçilerinin Monika lakabını taktığı 40 yaşındaki motosiklet tutkunu kadın, en son paylaştığı videoda son sürat yol alırken içki içerek kameralara poz vermişti.

Rusya’nın Vladivostok kentinde hız motoruyla yol alırken kontrolünü kaybeden Monika’nın yoldan çıkarak bariyerlere çarptığı açıklandı. “Monika9422” kullanıcı adıyla Instagram’da fotoğraf paylaşan Monika’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.



Motosiklet tutkununun yanı sıra hayatını kuaför olarak kazanan 40 yaşındaki kadın 150.000’i aşkın takipçisine en son mesajında, “250 kilometre hız yaparken tek elle yön vermek çok rahatsız edici. Tavsiye etmiyorum ama adrenalin çok iyi geldi” yazmıştı. Monika’nın arkadaşı Eduard Hasanov, Rus basınına, “Güvenlik kurallarını esnetmeyi seviyordu ve sık sık aşırı hız yapıyordu. Ölümü çok trajik” dedi.

Olay yerine 10 dakika sonra gelen bir arkadaşı, “Aşırı hız yapıyordu ve arka tekerleği motosikletten 600 metre uzaktaydı. Her zaman kamerası açık olurdu ve bunu bulursak kazanın nedenini anlayabiliriz” dedi.

















