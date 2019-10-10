Fenerium bugün 'Millium' olacak!
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda bugün Arnavutluk'la karşılaşacağı Ülker Stadı'ndaki Fenerium mağazasında milli takım ürünleri satışa sunuldu.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, bu uygulamanın Türkiye'de bir ilk olduğu belirtilerek, "Fenerium, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek stadımızdaki mağazaların vitrinine kulübümüzün formaları yerine milli takım formalarını yerleştirdi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir’in Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’la yaptığı görüşmenin ardından Türkiye-Arnavutluk maçının oynanacağı Fenerbahçe Ülker Stadı'nda bir günlüğüne sadece Türk Milli Takımı resmi ürünleri satılacak.
İlk kez yaşanacak bu uygulamada stat içindeki Fenerium mağazasında ve terastaki dev çadırda Fenerbahçe ürünleri yerine Türk Milli takımı ürünleri yer alacak. Bu uygulamanın 14 kasım’da Türk Telekom Arena Stadı’nda oynanacak İzlanda ve diğer illerde oynanacak maçlarda da sürdürüleceği öğrenildi.
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