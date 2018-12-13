Fener'in tadı tuzu yok
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, grubun son maçında Spartak Trnava karşısındaydı. Mücadeleyi Trnava ekibi 1-0 kazandı. Ev sahibi takımın golünü 41. dakikada Kubilay Yılmaz kaydetti. Fenerbahçe'ye bu yenilgi etki etmedi ve 8 puanla gruptan 2. olarak çıktı. Dinamo Zagreb 14 puan ile gruptan lider turladı. Slovak ekibi 7 puan ile üçüncü, Anderlecht ise 3 puanla sonuncu olarak turnuvaya havlu attı. 14 eksikle maça çıkan Fenerbahçe, sönük bir futbol ortaya koydu. Sarı-lacivertliler ligde pazartesi günü Erzurumspor ile oynayacağı mücadeleye odaklanacak.
Ayrıntılar gelecek...
MAÇTAN NOTLAR
GÜN YANAL GÜNÜ
Fenerbahçe Avrupa Ligi grubundaki son maçını Trnava deplasmanında oynadı. Sarı-lacivertli kafilede üç yönetici yer aldı. Selahattin Baki, Kemal Danabaş ve Sevil Becan takımla birlikte Trnava'daydı. Başkan Ali Koç ise maça gelmedi. Koç'un Cocu'nun sözleşme feshi ve Ersun Yanal'la ilgili son detayları tamamlamak adına İstanbul'da kaldığı öğrenildi. Fenerbahçe taraftarının hasretle beklediği Ersun Yanal'ın bugün resmi olarak açıklanarak Fenerbahçe teknik direktörü olması bekleniyor.
GENÇLERİN MAÇI
Fenerbahçe'nin Trnava deplasmanında 9 tane altyapıdan oyuncu vardı. Bunların ikisi 11'de görev yaptı. Yiğithan ve Mahsun mücadeleye 11'de başladı. Fenerbahçe'nin yedek kulübesi Erten, Burak, Batuhan, Cebrail, Deniz, Muhammet Çakı ve Muhammet Gümüşkaya'dan oluştu.
14 FUTBOLCU YOKTU!
Sarı-laciverlilerde Avrupa kadrosunda bulunmayan Ekici ve Soldado dışında, 4 kadro dışı oyuncu, sakatlar Ayev Valbuena, Alper, Frey, cezalı Eljif ve dinlendirilen Benzia, Topal ve Neustadter mücadelede yer almadı.
AVRUPA TRNAVA'YA AKTI
Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantilemesine rağmen Avrupa'nın çeşitli taraftar grupları Trnava maçına akın etti. Dortmund, Köln, Prag, Brüksel, Augsburg, Viyana gibi birçok taraftar derneği mücadeleyi tribünde takip etti. Ayrıca Euro GFB de tribünde yerini aldı. Tribünde karşılaşmayı izleyen 1000 kadar Fenerbahçe taraftarı vardı.
Maçtan önce taraftarlar formanızı çıkarın çıplak oynayın diye protesto yaptılar. Maçın başlama vuruşuyla da tribündeki yaklaşık 1300 Fenerbahçeli taraftar sahaya sırtlarını dönerek takımın bugüne kadar aldığı skorları protesto ettiler. Protesto maçın 5. Dakikasına kadar sürdü.
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