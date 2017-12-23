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Fener'in serisi Konya'da bitti

Süper Lig’in 17. haftasında Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Peş peşe 5 maç kazanan sarı lacivertlilerin serisi Konya'da sona erdi. Öte yandan sarı lacivertliler, 71 hafta sonra maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki mücadeledeki gol perdesi ikinci yarıda açıldı. Ev sahibi Konyaspor mücadelenin 58. dakikasında Ömer Ali Şahiner ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'ye ise eşitliği getiren golü, 69. dakikada Mehmet Topal kaydetti. Karşılaşma 1-1 sona erdi ve taraftarlar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla Konyaspor puanını 15'e çıkarırken, Fenerbahçe 33 puana yükseldi.

Fotoğraflar: Süleyman ARAT
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Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu 
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Jonsson (Dk. 80 Manyama), Vedat Bora (Dk. 86 Musa Araz), Bourabia (Dk. 59 Fofana), Ömer Ali Şahiner, Milosevic 
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla (Dk. 85 Fernandao), De Souza, Neto, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 46 Soldado), Mehmet Topal, Chahechouhe (Dk. 67 Alper Potuk), Giuliano, Valbuena 
Goller: Dk. 58 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), Dk. 68 Mehmet Topal (Fenerbahçe) 
Sarı kartlar: Dk. 36 Bourabia, Dk. 53 Ferhat Öztorun, Dk. 75 Vedat Bora, Dk. 82 Manyama (Atiker Konyaspor) 

Fenerin serisi Konyada bitti

NOTLAR:

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
Sarı-lacivertli ekipte, son oynanan Kardemir Karabükspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen savunma oyuncuları Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Şener Özbayraklı, Atiker Konyaspor karşısında forma giyemedi. Sarı-lacivertli ekipte sol kanat oyuncusu İsmail Köybaşı ile sakatlığı bulunan Hollandalı golcü Vincent Janssen de Atiker Konyaspor maçı kadrosunda yer almadı.

HASAN ALİ SARI KART SINIRINDA
Fenerbahçe'nin sol kanat oyuncusu Hasan Ali Kaldırım sarı kart sınırında bulunuyor. Tecrübeli oyuncu Atiker Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda, 18'inci hafta oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

33'ÜNCÜ RANDEVU
Süper Lig'de Fenerbahçe ile 32 kez karşı karşıya gelen Atiker Konyaspor, rakibine karşı 4 kez galip gelirken sahadan 1 kez beraberlikle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar rakibine karşı 27 maçı da kaybetti.

AYKUT KOCAMAN ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçen sezonun sonunda ayrıldığı eski takımı Atiker Konyaspor'a karşı ilk kez rakip oldu. Yeşil-beyazlılarda 3 sezon boyunca görev yapan Kocaman tarihi başarılara imza atmıştı. Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman yönetiminde rekor puanla ligi 3'üncü sırada bitirerek tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt olarak katılmayı başardı. Yeşil-beyazlı ekip, Kocaman yönetiminde tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Fenerin serisi Konyada bitti

FENERBAHÇE'DE 5 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, ligde oynadıkları Kardemir Karabükspor maçının ilk 11'ine göre kadroda 5 değişiklik yaptı. Kardemir Karabükspor maçında ilk 11'de yer alan futbolculardan Neustadter, Skrtel, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı ve Soldado'nun yerine, Isla, Neto, Hasan Ali Kaldırım, Oğuz Kağan Güçtekin ve Valbuena ilk 11'de görev yaptı.

ATİKER KONYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek de Göztepe maçının ilk 11'ine göre takımında 2 değişiklik yaptı. Özdilek, Göztepe maçının 11'inde bulunan Selim Ay ve Moke'nin yerine Ali Turan ve Ali Çamdalı'ya ilk 11 de görev verdi.

EV SAHİBİ EKİPTE 5 EKSİK
Atiker Konyaspor'da sakatlıkları bulunan Abdou Traore, Volkan Fındıklı, Amir Hadziahmetovic, Malick Evouna ve Eren Albayrak kadroda yer almadı. Ezekiel ise bu akşamki maçın kadrosuna alınmadı.

42 BİN KİŞİLİK TRİBÜN DOLDU
42 bin kişilik statta taraftarlar tribünleri doldururken, çok az sayıda koltuğun boş kaldığı gözlendi.

Fenerin serisi Konyada bitti


FUTBOLCULARA SEVGİ GÖSTERİSİ
Karşılaşmadan önce ısınmak için sahaya çıkan Fenerbahçeli oyunculara taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar oyuncuları tiribünleri çağırarak alkışlarla destek verdi. Atiker Konyasporlu oyuncular da taraftarları tarafından alkışlarla ve tezahüratlarla karşılandı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ
Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi Konya Büyükşehir Stadyumu’nda polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Taraftarlar üstleri aranarak içeriye alındı. Bozuk para, çakmak, kesici ve delici aletlerin stat içerisine sokulmasına izin verilmedi.

FİLİSTİNLİ MUHAMMED MAÇI İZLEDİ
İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp daha sonra bırakılan down sendromlu Filistinli Muhammed, Atiker Konyaspor'un davetlisi olarak şehre geldi. Kulüp yöneticileri tarafından Mevlana Müzesi'nde gezdirilen Muhammed daha sonra Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçını izlemek için stada geldi.

DEV KUDÜS KOREOGRAFİSİ
Atiker Konyaspor tribünlerinde Kudüs temalı dev koreografi yapıldı. Koreografi de Selaaddih Eyyübi'nin atın üzerinde olduğu koreografi de küçük bir çocuğun bir elinde Türk bayrağı diğer elinde ise Filistin bayrağı olduğu görüldü. Ayrıca taraftarlar tarafından açılan diğer pankartta, 'Kudüs yeni Selaaddin'ler bekler' yazısı yer aldı.

Fenerin serisi Konyada bitti

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