Fener'in serisi Konya'da bitti

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Jonsson (Dk. 80 Manyama), Vedat Bora (Dk. 86 Musa Araz), Bourabia (Dk. 59 Fofana), Ömer Ali Şahiner, Milosevic

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla (Dk. 85 Fernandao), De Souza, Neto, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 46 Soldado), Mehmet Topal, Chahechouhe (Dk. 67 Alper Potuk), Giuliano, Valbuena

Goller: Dk. 58 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), Dk. 68 Mehmet Topal (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 36 Bourabia, Dk. 53 Ferhat Öztorun, Dk. 75 Vedat Bora, Dk. 82 Manyama (Atiker Konyaspor)





NOTLAR:



FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Sarı-lacivertli ekipte, son oynanan Kardemir Karabükspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen savunma oyuncuları Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Şener Özbayraklı, Atiker Konyaspor karşısında forma giyemedi. Sarı-lacivertli ekipte sol kanat oyuncusu İsmail Köybaşı ile sakatlığı bulunan Hollandalı golcü Vincent Janssen de Atiker Konyaspor maçı kadrosunda yer almadı.



HASAN ALİ SARI KART SINIRINDA

Fenerbahçe'nin sol kanat oyuncusu Hasan Ali Kaldırım sarı kart sınırında bulunuyor. Tecrübeli oyuncu Atiker Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda, 18'inci hafta oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.



33'ÜNCÜ RANDEVU

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 32 kez karşı karşıya gelen Atiker Konyaspor, rakibine karşı 4 kez galip gelirken sahadan 1 kez beraberlikle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar rakibine karşı 27 maçı da kaybetti.



AYKUT KOCAMAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçen sezonun sonunda ayrıldığı eski takımı Atiker Konyaspor'a karşı ilk kez rakip oldu. Yeşil-beyazlılarda 3 sezon boyunca görev yapan Kocaman tarihi başarılara imza atmıştı. Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman yönetiminde rekor puanla ligi 3'üncü sırada bitirerek tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt olarak katılmayı başardı. Yeşil-beyazlı ekip, Kocaman yönetiminde tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.





FENERBAHÇE'DE 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, ligde oynadıkları Kardemir Karabükspor maçının ilk 11'ine göre kadroda 5 değişiklik yaptı. Kardemir Karabükspor maçında ilk 11'de yer alan futbolculardan Neustadter, Skrtel, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı ve Soldado'nun yerine, Isla, Neto, Hasan Ali Kaldırım, Oğuz Kağan Güçtekin ve Valbuena ilk 11'de görev yaptı.



ATİKER KONYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek de Göztepe maçının ilk 11'ine göre takımında 2 değişiklik yaptı. Özdilek, Göztepe maçının 11'inde bulunan Selim Ay ve Moke'nin yerine Ali Turan ve Ali Çamdalı'ya ilk 11 de görev verdi.



EV SAHİBİ EKİPTE 5 EKSİK

Atiker Konyaspor'da sakatlıkları bulunan Abdou Traore, Volkan Fındıklı, Amir Hadziahmetovic, Malick Evouna ve Eren Albayrak kadroda yer almadı. Ezekiel ise bu akşamki maçın kadrosuna alınmadı.



42 BİN KİŞİLİK TRİBÜN DOLDU

42 bin kişilik statta taraftarlar tribünleri doldururken, çok az sayıda koltuğun boş kaldığı gözlendi.







FUTBOLCULARA SEVGİ GÖSTERİSİ

Karşılaşmadan önce ısınmak için sahaya çıkan Fenerbahçeli oyunculara taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar oyuncuları tiribünleri çağırarak alkışlarla destek verdi. Atiker Konyasporlu oyuncular da taraftarları tarafından alkışlarla ve tezahüratlarla karşılandı.



GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi Konya Büyükşehir Stadyumu’nda polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Taraftarlar üstleri aranarak içeriye alındı. Bozuk para, çakmak, kesici ve delici aletlerin stat içerisine sokulmasına izin verilmedi.



FİLİSTİNLİ MUHAMMED MAÇI İZLEDİ

İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp daha sonra bırakılan down sendromlu Filistinli Muhammed, Atiker Konyaspor'un davetlisi olarak şehre geldi. Kulüp yöneticileri tarafından Mevlana Müzesi'nde gezdirilen Muhammed daha sonra Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçını izlemek için stada geldi.



DEV KUDÜS KOREOGRAFİSİ

Atiker Konyaspor tribünlerinde Kudüs temalı dev koreografi yapıldı. Koreografi de Selaaddih Eyyübi'nin atın üzerinde olduğu koreografi de küçük bir çocuğun bir elinde Türk bayrağı diğer elinde ise Filistin bayrağı olduğu görüldü. Ayrıca taraftarlar tarafından açılan diğer pankartta, 'Kudüs yeni Selaaddin'ler bekler' yazısı yer aldı.