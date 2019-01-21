Fener'in çilesi bitmiyor! Bursa'da son dakika şoku...

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Cüneyt Çakır , Bahattin Duran , Tarık Ongun

BURSASPOR: Muhammed Şengezer , Barış Yardımcı , Aurelien Chedjou , Ertuğrul Ersoy , Umut Meraş , Stephane Badji , Aytaç Kara , Tunay Torun (Dk. 69 Diafra Sakho ), Henri Saivet (Dk. 46 Yusuf Erdoğan ), Iasmin Latovlevici (Dk. 46 Allano Lima ), Umut Nayir

FENERBAHÇE: Volkan Demirel , Mauricio Isla , Martin Skrtel , Sadık Çiftpınar , Hasan Ali Kaldırım , Jailson , Mehmet Topal , Mehmet Ekici (Dk. 61 Mathieu Valbuena ), Nabil Dirar , Andrew Ayew , Roberto Soldado (Dk. 77 Michael Frey )

GOLLER: Dk. 90 Aytaç Kara (Bursaspor), Dk. Roberto Soldado (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Barış Yardımcı, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara, Umut Nayir (Bursaspor) - Roberto Soldado, Nabil Dirar (Fenerbahçe)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi ağırladı.

Bursaspor'da sakatlıktan çıkan Diafra Sakho, uzun bir aradan sonra maç kadrosunda yer aldı. Son olarak ligin 12'nci haftasındaki Kasımpaşa maçında forma giyen Sakho'nun, sakatlığından dolayı bir süre sahalardan uzak kalmıştı. İlk yarının son 2 maçında kadroda yer almasına karşın forma giyemeyen Ertuğrul Ersoy ise Fenerbahçe karşısında sahaya ilk 11'de kaptan olarak çıktı.

Bursaspor'un ilk 11'i şöyle; Muhammed Şengezer, Umut Meraş, Aurelien Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı, Stephane Badji, Aytaç Kara, Tunay Torun, Iasmin Latovlevici, Henri Saivet, Umut Nayir.

FENERBAHÇE'DE SÜRPRİZ YOK

Fenerbahçe'de ise kart cezalıları Islam Slimani ve Eljif Elmas ile birlikte sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Erten Ersu, Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolga Ciğerci bu maçta forma giymedi. teknik direktör Ersun Yanal, ilk 11'de sürpriz yapmazken kaleci Volkan Demirel, bu sezon ligin 3'üncü haftasının ardından ilk kez bir lig maçında kaleyi korudu. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Sadık Çiftpınar da ilk kez Fenerbahçe formasıyla lig maçına çıktı. 8 maçlık cezası biten Jailson lige geri dönerken, Dirar da 5 ay sonra Fenerbahçe formasıyla lig maçında sahaya çıktı.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i şöyle: Volkan Demirel, Isla, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Andrew Ayew, Roberto Soldado.

PUAN DURUMU Süper Lig SIRA TAKIM O AV P 1 Önceki 1 Başakşehir 18 16 38 2 Önceki 5 Galatasaray 18 15 32 3 Önceki 3 Yeni Malatyaspor 18 11 32 4 Önceki 4 Kasımpaşa 17 9 29 5 Önceki 2 Trabzonspor 18 8 29 6 Önceki 7 Beşiktaş 18 7 29 7 Önceki 8 Konyaspor 18 4 28 8 Önceki 6 Antalyaspor 18 -2 28 9 Önceki 9 Sivasspor 18 -1 24 10 Önceki 10 Göztepe 18 -2 22 11 Önceki 11 Bursaspor 17 0 21 12 Önceki 14 Alanyaspor 18 -7 21 13 Önceki 13 Kayserispor 18 -10 20 14 Önceki 12 Ankaragücü 18 -15 20 15 Önceki 15 Akhisar Bld. Spor 18 -9 17 16 Önceki 16 Bb Erzurumspor 18 -7 16 17 Önceki 17 Fenerbahçe 17 -8 16 18 Önceki 18 Çaykur Rizespor 17 -9 12 Puan durumu

SEYİRCİ REKORU YİNE BİR FENERBAHÇE MAÇINDAYDI

Bursaspor - Fenerbahçe karşılaşmasına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bu sezon yeşil beyazlı kulüp 18 bin 277 adet kombine satarken, maç saatinde taraftar sayısı 30 bini aştı. Bu sezon yeşil beyazlıların en yüksek seyircili mücadelesi ise ligin 4’üncü haftasında oynanan Beşiktaş maçıydı ve söz konusu karşılaşmayı 27 bin 807 biletli seyirci takip etmişti. Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun en yüksek seyircili maçı ise Bursaspor - Fenerbahçe maçı olmuştu. 2017/18 sezonunda iki takımın Bursa’daki mücadelesini tribünlerden 38 bin 108 biletli seyirci izlemişti. Karşılaşma öncesinde tribünler de maça hazır hale getirildi. Güney Kale Arkası, Batı ve Spor Toto Alt tribünlerinin dört bir etrafına Türk bayrakları konuldu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Zorlu mücadele için Bursa Emniyeti de güvenlik önlemlerini aldı. Karşılaşma için Bursa’ya gelen 2 bin taraftar, kendilerine ayrılan misafir tribününü doldururken, şehre giriş noktalarıyla birlikte stada girişlerinde didik didik arandı. Maç öncesinde Fenerbahçe ve Bursaspor taraftarlarının karşılaşmamasına ise yoğun özen gösterildi. Karşılaşmanın başlamasına 2.5 saat kala her iki takımın taraftarları da tribünlere alınmaya başlandı. Mücadele sonrasında da misafir tribündeki Fenerbahçeliler, ev sahibi ekibin taraftarının dağılmasının ardından kontrollü bir şekilde stadyumdan ayrılacak.

GENÇLERDE GÜLEN TARAF BURSASPOR

Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde oynanan U21 Ligi’ndeki karşılaşmada devreyi geride tamamlamasına karşın gülen taraf Bursaspor oldu. Fenerbahçe, 20’nci dakikada Muhammed Gümüşkaya ile öne geçerken, 28’inci dakikada Ali Akman skora dengeyi getirdi. Ancak 41’inci dakikada Yusuf Mert Tunç’un golüyle sarı lacivertliler devreyi 2-1 önde kapadı. İkinci yarıyla birlikte iyi bir mücadele ortaya koyan Bursaspor ise önce 49’uncu dakikada Çağrı Yağız Yasak’ın golüyle eşitliği sağladı, ardından 60’ıncı dakikada Çağatay Yılmaz’ın golüyle 3-2 öne geçti. Müthiş bir dönüş gerçekleştirerek maçı 3-2 kazanan Bursaspor puanını 39’a çıkararak üçüncü basamaktaki yerini korudu, Fenerbahçe ise 29 puanda kaldı.

ALİ KAYGISIZ UNUTULMADI

Hayatını kaybeden Bursa medyasının emektar isimlerinden Ali Kaygısız unutulmadı. Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi tarafından Kaygısız’ın Bursaspor’un maçlarını izlediği yere karanfiller konuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

8’inci dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol taraftan Mehmet Ekici’nin köşe vuruşu sonrası Soldado zor pozisyonda akrep vuruşu yaparken, çizgi üzerinde iyi yer tutan Umut Meraş son anda kafasıyla müdahalede bulunarak topu çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında Dirar’ın sol yan çizgiden yaptığı ortada ise savumadan sekip kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Muhammed son anda kornere çeldi.

20’nci dakikada Fenerbahçe golü buldu. Sağ kanatta Isla’nın ceza sahası içerisine doğru yaptığı ortada Soldado, rakibinin markajına rağmen röveşata vuruşu yaparak meşin yuvarlağı kaleci Muhammed’in sağından filelerle buluşturdu: 0-1.

21’inci dakikada Fenerbahçe’nin golünün ardından sarı lacivertli ekibin gol sevincini yaşadığı esnada tribünlerden gelen yabancı bir madde Martin Skrtel’in kafasına isabet etti. Tedavisi oyun alanında yapılan Skrtel kafasında bandaj ile oyuna devam etti.

26’ncı dakikada sol kanattan kullanılan taç atışı sonrası topla buluşan Latovlevici, son çizgiye inmeden ortasını yaparken, altıpas çizgisine doğru hareketlenen Aytaç müsait durumda topa gelişine vurdu, ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

39’uncu dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Latovlevici topu içeriye doğru gönderirken, ceza alanına hareketlenen Ertuğrul istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

45+6’ncı dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Dirar’ın arapasıyla savunma arkasına sarkan Mehmet Ekici topu ayağından aştı. Sağ yan çizgide kaleci Muhammed topa son anda el koyarken, takım arkadaşıyla yaşadığı anlaşmazlıkta Soldado fırsatçılığını konuşturdu ve bekletmeden yan çizgiye gelerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleye çizgisine paralel gitti.

49’uncu dakikada Mehmet Ekici’nin ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed topu güçlükle kornere çeldi.

50’nci dakikada hızlı gelişen atakta Yusuf Erdoğan’ın sol kanattan yapmış olduğu ortada Umut Nayir’in ön direkteki kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

66’ncı dakikada Tunay’ın içeriye doğru ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde Chedjou kafa vuruşunu yaparken, kaleci Volkan Demirel üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

80’inci dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sakho’nun savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Yusuf Erdoğan, ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleci Volkan’ı geçerek vuruşunu yaptı. Kaleye yönelen topa ise savunmada iyi yer tutan Hasan Ali müdahalesini yaptı. Pozisyonun devamında Yusuf bu kez içeriye doğru ortalarken Umut Nayir’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.

83’üncü dakikada Barış’ın uzak kale direğine doğru ortaladığı topa son anda Yusuf Erdoğan ayak koydu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90’ıncı dakikada Diafra Sakho'nun sağ kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Aytaç Kara, topu kafayla ağlara gönderdi. VAR'a giden hakem Cüneyt Çakır, golü geçerli saydı: 1-1.

Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.