Fener’e Janssen müjdesi
4 aydır takımdan ayrı bulunan Janssen’in öncelikle Sivasspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınması planlanıyor. Hollandalının kupadaki Beşiktaş derbisindeyse oynayacak durumda olması bekleniyor.
UZUN süren sakatlığını atlatan ve takımlara çalışmalara başlayan Vincent Janssen, Beşiktaş ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynamaya hazır halde olacak.
Dünkü idmanda da takımla çalışan Hollandalı golcü, bu hafta oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçının da kadrosunda alınabilir. Ancak buna rağmen teknik direktör Aykut Kocaman’ın sahaya sürmesi düşük ihtimal. Tecrübeli teknik adam, Janssen’i fazla riske etmeden kademe kademe oynayacak hale getirmek istiyor.
EN SON BURSA DEPLASMANINDA OYNADI
TECRÜBELİ teknik adam bu nedenle Janssen’i yeniden havaya girmesi için Sivasspor maçının kadrosuna alacak Beşiktaş maçında da duruma göre yedekten sahaya sürebilecek. En son 8 Aralık 2017’deki Bursaspor deplasmanında forma giyen Janssen, yaklaşık 4 aydır takımdan ayrı bulunuyor. 2’si Süper Lig’de olmak üzere 3 gol kaydeden Hollandalı, toplam 12 maçta forma giydi. 23 yaşındaki golcü futbolcu Tottenham’dan sezon sonuna kadar kiralanmıştı.
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