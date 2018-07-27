Fener'e bir golcü daha! Benfica maçına yetişecek...
Fenerbahçe, eski golcüsü Vincent Janssen'i yeniden kiralamak için vites yükseltti. Sarı-Lacivertliler, Hollandalı golcünün Benfica maçında kadroda hedefliyor.
Andre Ayew transferiyle şova başlayan Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Fernandao'nun satılması sonrası bu mevkide tek isim olarak Roberto Soldado kalırken Sarı-Lacivertliler, eski golcüsü Vincent Janssen'i tekrar kiralama konusunda girişimlerini hızlandırdı.
İngiliz ekibi Tottenham'la aradaki ufak pürüzleri halletmeyi amaçlayan sportif direktör Damien Comolli, Hollandalı golcüyü Benfica ile 7 ya da 8 Ağustos'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında kadroda yer almasını hedefliyor. (A Spor)
Benfica geçtiğimiz günlerde oynadığı hazırlık maçında, Dortmund'u geriden gelerek yenmişti...
Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle