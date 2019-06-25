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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
25.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fener’e ağır fatura

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Fener’e ağır fatura

Sarı lacivertli kulübe, şampiyonluğu kaybettiği Anadolu Efes maçlarında ceza yağdı.

1- 4 deplasman, 1 iç saha karşılaşmasını seyircisiz oynayacak.

2- Kulüp ve yöneticiler toplam 720 bin TL para cezası aldı.

3- Semih Özsoy, 105 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

TAHiNCiOĞLU Basketbol Süper Ligi final serisinin F.Bahçe Beko’ya faturası ağır oldu. Seriyi 4-3 kaybederek şampiyonluğu A. Efes’e kaptıran sarı lacivertliler, maçlarda çıkan olaylar nedeniyle ağır cezalara çarptırıldı.

· 9 Haziran’da Sinan Erdem’de oynanan ilk maç sonrası sarı lacivertli kulübe ‘çirkin ve kötü tezahürattan’ dolayı 61 bin 250 TL ceza kesildi.

· 11 Haziran’daki 2. randevuda taraftarların tezahüratları sebebiyle sarı lacivertli ekip yine ceza aldı. Bu kez miktar 86 bin 250 TL’ydi.

· 13 Haziran’daki 3. karşılaşmada küfürlü tezahüratın Fenerbahçe’ye faturası 53 bin 750 TL oldu.

· 15 Haziran’daki 4. maçta Fenerbahçe, tezahüratlardan dolayı 78 bin 750 TL, yönetici Sertaç Komsuoğlu da 62 bin 500 TL ceza aldı.

· 19 Haziran’daki 5. karşılaşma öncesi F.Bahçe yöneticisi Semih Özsoy 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin TL; kulüp ise 2 deplasman maçına seyirci götürememe ve 66 bin 250 TL ‘kötü tezahürat’ cezasına çarptırıldı.

· Son ceza da dün açıklandı... Serinin 6. maçında yaşanan olaylar ve sportmenlik dışı açıklamalar nedeniyle Özsoy’a 60 gün hak mahrumiyeti ve 110 bin TL; kulübe ise 1 maçı kendi evinde seyircisiz oynama ile 47 bin 500 TL para cezası geldi. Serinin 7. maçı ile ilgili olarak da iki deplasman müsabakasına seyirci götürememe ile 32.500 TL para cezası verildi. Böylelikle cezaların toplamı; 5 maç seyircisiz, 105 gün hak mahrumiyeti ve 720 bin TL para cezası oldu.

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