Fener’e ağır fatura
Sarı lacivertli kulübe, şampiyonluğu kaybettiği Anadolu Efes maçlarında ceza yağdı.
1- 4 deplasman, 1 iç saha karşılaşmasını seyircisiz oynayacak.
2- Kulüp ve yöneticiler toplam 720 bin TL para cezası aldı.
3- Semih Özsoy, 105 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.
TAHiNCiOĞLU Basketbol Süper Ligi final serisinin F.Bahçe Beko’ya faturası ağır oldu. Seriyi 4-3 kaybederek şampiyonluğu A. Efes’e kaptıran sarı lacivertliler, maçlarda çıkan olaylar nedeniyle ağır cezalara çarptırıldı.
· 9 Haziran’da Sinan Erdem’de oynanan ilk maç sonrası sarı lacivertli kulübe ‘çirkin ve kötü tezahürattan’ dolayı 61 bin 250 TL ceza kesildi.
· 11 Haziran’daki 2. randevuda taraftarların tezahüratları sebebiyle sarı lacivertli ekip yine ceza aldı. Bu kez miktar 86 bin 250 TL’ydi.
· 13 Haziran’daki 3. karşılaşmada küfürlü tezahüratın Fenerbahçe’ye faturası 53 bin 750 TL oldu.
· 15 Haziran’daki 4. maçta Fenerbahçe, tezahüratlardan dolayı 78 bin 750 TL, yönetici Sertaç Komsuoğlu da 62 bin 500 TL ceza aldı.
· 19 Haziran’daki 5. karşılaşma öncesi F.Bahçe yöneticisi Semih Özsoy 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin TL; kulüp ise 2 deplasman maçına seyirci götürememe ve 66 bin 250 TL ‘kötü tezahürat’ cezasına çarptırıldı.
· Son ceza da dün açıklandı... Serinin 6. maçında yaşanan olaylar ve sportmenlik dışı açıklamalar nedeniyle Özsoy’a 60 gün hak mahrumiyeti ve 110 bin TL; kulübe ise 1 maçı kendi evinde seyircisiz oynama ile 47 bin 500 TL para cezası geldi. Serinin 7. maçı ile ilgili olarak da iki deplasman müsabakasına seyirci götürememe ile 32.500 TL para cezası verildi. Böylelikle cezaların toplamı; 5 maç seyircisiz, 105 gün hak mahrumiyeti ve 720 bin TL para cezası oldu.
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