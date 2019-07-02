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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fener'den Muriç atağı

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Fener'den Muriç atağı

Çaykur Rizespor, Kosovalı golcü için bonservis ve takasla oyuncu istedi.

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın Vedat Muriqi için giriştiği transfer çekişmesi giderek kızışıyor. Sarı lacivertliler dün önemli bir hamle yaptı. Sportif direktör Damien Comolli, Rize’nin sportif direktörü Yılmaz Bal ile bir araya geldi.

F.BAHÇE, G.Saray’ın da ısrarla istediği Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi için dün önemli bir atak yaptı. Sarı lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, İstanbul’da Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile görüştü. Görüntüleri ortaya çıkan görüşme “Comolli ile Bal, Vedat Muriqi’nin transferini konuştu” şeklinde medyaya yansıdı. Ama Rize Başkanı Hasan Kartal, “Comolli ve Bal, Vedat’ı mı konuşuyorlar? Başka oyuncuları da değerlendiriyor olabilirler! Vedat ile ilgili de olabilir. Onların da bırakacağı futbolcular olabilir” diyerek, belirsizliği sürdürdü.

G.Saray 3.7 milyon Euro artı Ozornwafor’u önerdi

RİZE’nin F.Bahçe’den bonservis ve takasla oyuncu istediği öğrenildi. Kartal ayrıca, “G.Saray’ın 3 milyon 750 bin Euro’luk teklifi doğru. Vedat’ı bonservisle vermek istiyoruz. Takası düşünmüyoruz ama kafamızda bir bedel var, o bedeli alırsak üstüne oyuncu da alabiliriz. Comolli ile bu da görüşülüyor. Birkaç gün içerisinde durum belli olur” dedi G.Saray’ın Rize’ye 3 milyon 750 bine Euro artı yeni transferi Ozornwafor’u 1 yıllığına kiralık vermeyi önerdi.

Allahyar imzaladı Rodrigues de çok yakın

FENErBAHÇE İran’ın Esteghlal takımından 18 yaşındaki santrfor Allahyar Sayyadmanesh ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu arada eski Galatasaraylı Garry Rodrigues’in transferinin de birkaç gün içerisinde açıklanabileceği ifade edildi. Sarı lacivertli kulübün, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu almak için Al Ittihad Kulübü’ne kiralama formülüyle gitmesi bekleniyor. Rodrigues, İttihad’ta Rodrigues 11 maçta 1 gol attı.

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Fenerden Muriç atağı

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