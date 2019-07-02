Fener'den Muriç atağı

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın Vedat Muriqi için giriştiği transfer çekişmesi giderek kızışıyor. Sarı lacivertliler dün önemli bir hamle yaptı. Sportif direktör Damien Comolli, Rize’nin sportif direktörü Yılmaz Bal ile bir araya geldi.

F.BAHÇE, G.Saray’ın da ısrarla istediği Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi için dün önemli bir atak yaptı. Sarı lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, İstanbul’da Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile görüştü. Görüntüleri ortaya çıkan görüşme “Comolli ile Bal, Vedat Muriqi’nin transferini konuştu” şeklinde medyaya yansıdı. Ama Rize Başkanı Hasan Kartal, “Comolli ve Bal, Vedat’ı mı konuşuyorlar? Başka oyuncuları da değerlendiriyor olabilirler! Vedat ile ilgili de olabilir. Onların da bırakacağı futbolcular olabilir” diyerek, belirsizliği sürdürdü.

G.Saray 3.7 milyon Euro artı Ozornwafor’u önerdi

RİZE’nin F.Bahçe’den bonservis ve takasla oyuncu istediği öğrenildi. Kartal ayrıca, “G.Saray’ın 3 milyon 750 bin Euro’luk teklifi doğru. Vedat’ı bonservisle vermek istiyoruz. Takası düşünmüyoruz ama kafamızda bir bedel var, o bedeli alırsak üstüne oyuncu da alabiliriz. Comolli ile bu da görüşülüyor. Birkaç gün içerisinde durum belli olur” dedi G.Saray’ın Rize’ye 3 milyon 750 bine Euro artı yeni transferi Ozornwafor’u 1 yıllığına kiralık vermeyi önerdi.

Allahyar imzaladı Rodrigues de çok yakın

FENErBAHÇE İran’ın Esteghlal takımından 18 yaşındaki santrfor Allahyar Sayyadmanesh ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu arada eski Galatasaraylı Garry Rodrigues’in transferinin de birkaç gün içerisinde açıklanabileceği ifade edildi. Sarı lacivertli kulübün, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu almak için Al Ittihad Kulübü’ne kiralama formülüyle gitmesi bekleniyor. Rodrigues, İttihad’ta Rodrigues 11 maçta 1 gol attı.

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