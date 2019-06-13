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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
13.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fener'den Kolarov hamlesi

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Fener'den Kolarov hamlesi

Serie A ekiplerinden Roma'nın Sırbistanlı sol beki, Kadıköy yolunda.

Fenerbahçe, Kolarov ve kulübü Roma ile prensip anlaşmasına varırken, imza atılması konusunda bazı detaylar netleştiriliyor. Ersun Yanal ve ekibinin de başarılı oyuncuyu yakın takibe aldığı belirtildi.

TEKNİK direktör Ersun Yanal’ın gelecek sezon takımında görmek istediği Aleksandar Kolarov konusunda Fenerbahçe yönetiminin önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. AS Roma forması giyen 33 yaşındaki Sırp sol bek için sarı lacivertlilerin adımlar attığı, teknik heyetin de başarılı oyuncuyu yakın takibe aldığı belirtildi. Fenerbahçe, Kolarov ve Roma Kulübü ile prensip anlaşmasına varırken, imza atılması konusunda bazı detayların netleştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

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Bu sezon 33 maçta 8 gol attı

KARİYERİNE kanat oyuncusu olarak başlayan ancak ilerleyen dönemlerde sol beke dönen Kolarov, stoper ve sol kanatta da görev alabiliyor. Sırp oyuncunun Roma ile olan sözleşmesi 1 sene sonra bitiyor. Kolarov, bu sezon İtalya Serie A’da 33 maçta 8 gol atıp, 1 asist yapmayı başardı. Frikik vuruşları ve uzaktan şutlarıyla bilinen Aleksandar Kolarov, Sırbistan Milli Takımı’nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Inter de talip olabilir

GEÇMİŞTE Sırbistan’da Çukariçki ve OFK Belgrad formaları giyen başarılı futbolcu, daha sonra İtalya’nın yolunu tuttu ve Lazio’ya transfer oldu. Ardından Manchester City’de görev yapan Kolarov, son olarak Roma’ya transfer oldu. Tecrübeli isim, Sırbistan Milli Takımı’nda ise 84 resmi karşılaşmaya çıkıp 11 kez ağları sarstı. Öte yandan Kolarov için Serie A ekiplerinden Inter’in de devreye girebileceği öğrenildi.

Kolarov Torino'ya harika bir frikik golü kaydetmişti...

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