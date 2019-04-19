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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
19.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Fener'den gurbetçi mektubu

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Fener'den gurbetçi mektubu

Fenerbahçe yönetimi, geleceğin kadrosunu oluşturma çalışmalarına hız verdi. Süper Lig’de alt sıralarla bağını yavaş yavaş koparan sarı lacivertliler, halen kadroda yer alan pek çok futbolcuyla gelecek sezon yola devam etmeyecek.

Transferde bu sezonki gibi hayal kırıklığı yaşamak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, oyuncu seçiminde hata payını en aza indirmek için büyük çaba sarf ediyor. 2019-20 sezonu kadrosu için 3 farklı koldan ilerlenmesi planlanıyor...

Brezilyalı eski futbolcular ülkelerinde genç yetenek arıyor

Altyapıların başına, bu konuda uzman olan ve dünya çapında tanınan David Badia ile Serdar Dayat’ı getiren sarı lacivertli yönetim, hem gelecek sezon hem de sonraki dönemde öncelikle kendi özkaynaklarından faydalanmayı amaçlıyor. Kadro mühendisliğinin merkezine ‘gençleşme operasyonu’ mantalitesinin oturtulacağı belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi, transfer konusunda geçmişte sarı lacivertli formayı giyen eski futbolcularla da iş birliği yapıyor. Başta Alex de Souza, Luciano, Deivid de Souza ve Mehmet Aurelio gibi Brezilyalılar olmak üzere, yabancı ve yerli eski futbolcular, genç yetenek avına çıkıyor ve tespit ettikleri isimleri kulübe bildiriyor.

‘Potansiyeli yüksek Türk antrenörleri de bize bildirin’

En önemli aşamalardan biri ise; Avrupa’daki yetenekli ve potansiyelli Türk gençlerine yönelik... Her biri ‘elçilik’ gibi görülen Avrupa ülkelerindeki taraftar derneklerine birer mektup gönderilerek, “Kendi bölgenizdeki yetenekli Türk gençleri tarayıp, sonuçlarını bize bildirin” mesajı verildi. 16-21 yaş arasındaki gençlere dair atılacak her hamlenin, kulübün oyuncu izleme şefi Serhat Pekmezci’nin bilgisi ve koordinatörlüğü dahilinde yürütülmesi kararlaştırıldı.
Fenerbahçe yönetimi tarafından gönderilen mektuplarda, Avrupa’da takım çalıştıran, potansiyeli
yüksek Türk antrenörlerin isimlerinin de kulübe bildirilmesi talep edildi.

 

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