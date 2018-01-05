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Fener'de rota Portekiz'e döndü! Sol bek...

Sol bek transferinde düğmeye basan F.Bahçe’nin Meksikalı yıldız Miguel Layun'a teklif yaptığı iddia edildi Portekiz Gazetesi Abola da, 29 yaşındaki oyuncunun Türkiye’ye gelmek istediğini belirtti.

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Uzun süredir sol beke takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemine bir yıldız daha girdi. Sarı-lacivertlilerin, Chelsea'nin sol beki Kenedy'nin ardından Meksikalı Miguel Layun'la da temasa geçtiği iddia edildi.

Portekiz'de yayın yapan Abola, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcu için kulübü Porto'ya teklif yaptığını ileri sürdü. Portekiz ekibinde şans bulamayan Layun'un, sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi.

Bu arada haberde; 2018 Dünya Kupası öncesi Meksika Milli Takımı'ndan davet bekleyen Layun'un, Fenerbahçe'yi büyük bir fırsat olarak gördüğü de kaydedildi. (Fotomaç)

Sol bekTransfer Haberleri

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