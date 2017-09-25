Fenercell'den yeni sezona merhaba gecesi

Geceye Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türk Telekom yöneticilerinin yanı sıra amatör şube sorumluluları, antrenörler, sporcular ile Fenercell ve Fenernet kullancıları da katıldı.

Hakan Dursun: "Fenerbahçe Spor Kulübü ile iş birliğimiz tüm hızıyla devam ediyor"

‘Yeni Sezona Merhaba Gecesi’nde” konuşan Türk Telekom Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, Türk Telekom’un sporun ve sporcunun yanında olmayı ilke edindiğinin altını çizdi. Hakan Dursun, yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom olarak sporun ve sporcunun destekçisi olmayı ilke edindik. Bu kapsamda birçok amatör spor kulüplerinin yanı sıra büyük spor kulüplerini de destekliyoruz. Türkiye’nin en büyük spor kulüplerinden biri olan Fenerbahçe ile Türk Telekom olarak birçok alanda işbirliği anlaşmaları imzaladık. Fenerbahçe Spor Kulübü ile işbirliğimiz hem mobil hem de evde internette tüm hızıyla devam ediyor. Türk Telekom’un alt yapı desteği verdiği mobil markası Fenercell ve evde internet markası Fenernet ile Fenerbahçe taraftarının takımlarına destek olmalarına da köprü oluyoruz. Taraftarın kulübüne daha fazla destek olmasını amacıyla yeni sezonda cazip yeni tarifeler de belirledik” dedi

Hakan Demir: "Çok başarılı bir dönem"

Fenerbahçe İletişim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş’nin Genel Müdürü Hakan Demir de konuşmasında Türk Telekom Grubu ile olan iş ortaklıklarına değinerek, 2009 yılında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirilen, Fenerbahçe’mizin Resmi GSM hattı olan Fenercell’in o günden bugüne pek çok tarife, özel içerik, ve taraftarlarımıza özel fırsatlar sunduğunu ve öncülük ettiği bu sektörde liderliğini de pekiştirerek sürdürdüğünün altını çizdi. “Türk Telekom Grubu ile iş ortaklığımız çerçevesinde bir diğer markamız olan Fenernet ile çok başarılı bir dönemi geride bıraktık” diyen Hakan Demir, “Türk Telekom’un mevcut tarife ve hizmetlerinden, ek bir ücret ödemeden yararlanma imkanı sunan Fenernet, yeni sezonda yeni evde internet tarifesiyle taraftarımızın hizmetinde olacak. Gerek Fenercell’in gerekse Fenernet’in taraftara sunduğu avantajlı tarifelerin yanı sıra sezon boyunca öncelikli bilet hakları, imzalı forma kazandıran kampanyaları ve maça özel davetlerinin bu sezon artarak devam edecek. Ayrıca Fenercell ve Fenernet bu sezon da gerek spora gerekse sporculara olan desteğini sürdürecek. Türkiye’de bir ilki daha geçekleştirerek Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoglu Spor Kompleksi’ni akıllı stadyuma dönüştürdük. Bu sezonda maça gelen taraftarlarımıza eşşiz deneyimler sunmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

Sporculara Çiçek Takdim Edildi



Konuşmaların ardından geceye katılan sporculara Fenerbahçe İletişim Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’nin Genel Müdürü Hakan Demir ile Türk Telekom Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun tarafından çiçek takdim edildi ve toplu fotoğraf çektirildi. Organizasyona futbolcularımızdan Alper Potuk, Luis Neto, Vincent Janssen; Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı kazanan Erkek Voleybol Takımımızdan Metin Toy, Ahmet Karataş, Bertuğ Öndeş; Kadın Basketbol ve Voleybol Takımlarımız, milli atlet Eda Tuğsuz, boksörlerimizden Onur Şipal-Selçuk Eker, kürekçilerimizden Fatih Uysal - Mert Kaan Kartal, yelkencilerimizden Simay Aslan, Beste Kaynakçı, Çağla Dönertaş ve Ateş Çınar katıldı.

Fenerbahçe, 2017-2018 “Yeni Sezona Merhaba” dedi

Sarı Kanarya yeni sezonda taraftarlarını yeni tarifelerle konuşturacak. Etkinlikte Türk Telekom’un alt yapı desteği verdiği Fenercell ve Fenernet yeni tarifeleri de açıklandı. Yeni tarifeler ile faturalı hatlar için 500 dakika konuşma, 1000 SMS ve 3 GB paket 19 TL’den; 750 dakika konuşma, 1000 SMS ve 7 GB internet paket 29 TL’den sunulurken faturasız hatlar için 500 dakika konuşma, 1000 SMS ve 3 GB internet 19 TL’den taraftarlarla buluşacak.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom’un mobil ve internet servislerinde işbirliği çerçevesinde Fenercell ve Fenernet’in yeni sezona özel tarifelerini duyurdu.

Yeni sezon yeni tarife

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yeni sezonu ile Fenercell yeni sezon tarifeleri de uygulamaya geçti. Yeni tarifeler ile faturalı hatlarda 500 dakika konuşma, 1000 SMS ve 3 GB internetli paket 19 TL’den; 750 dakika konuşma, 1000 SMS ve 7 GB internetli paket 29 TL’den sunulurken, faturasız hatlarda 500 dakika konuşma, 1000 SMS ve 3 GB internet 19 TL’den taraftarlarla buluşacak.

“Yeni Sezona Merhaba Gecesi” için Fenercell ve Fenernet’in seçkin kullanıcılarına davet

Geceye davet edilenler arasında Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom’un alt yapı desteği verdiği Fenercell ve Fenernet müşterisi olarak, uzun yıllardır takımın yanında olan 20 kullanıcı da yer aldı.