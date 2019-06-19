Fenerbahçe'yi şikeden suçladı, kendisi rüşvetten gitti

2011’de şike sürecinde, daha soruşturma tamamlanmamışken Fenerbahçe’yi Avrupa kupalarına almayarak deprem etkisi yaratan UEFA’nın o dönemki başkanı Michel Platini, dün ülkesi Fransa’da gözaltına alındı. Daha önce ihale usulsüzlüğü nedeniyle UEFA Başkanlığı’nı bırakmak zorunda kalan ve FIFA’nın 8 yıl ceza verdiği Platini, bu kez 2022 Dünya Kupası oylamasını kazanan Katar’dan rüşvet almakla suçlanıyor.

UEFA eski Başkanı Michel Platini, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alındı. Platini, 2022 FIFA Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi sürecinde yapılan yolsuzluklarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Fransa’nın başkenti Paris yakınlarında gözaltına alındı. Michel Platini, 2022 Dünya Kupası’nın Katar’a verildiği oylamalarla ilgili, hakkında İngiliz basınında çıkan yolsuzluk iddialarını 2014’te reddetmişti. Platini, Fransız Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada, iddiaları, “Toplumdaki imajımı sarsmaya yönelik söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadeleriyle yalanlamıştı.

BiR FUTBOL EFSANESiYDi

Türk futbolseverlerin, görkemli oyunculuğu kadar, 2011’deki şike sürecinde Fenerbahçe aleyhine takındığı tavır ile de tanıdığı Michel Platini, 21 Haziran 1955’te Fransa’nın Joeuf kentinde dünyaya geldi. Mütevazı şartlarda yaşayan bir aileden gelen Platini, futbola sokaklarda başladı. Babası bir öğretmen, aynı zamanda da futbol hocası olan Platini sokaklarda öyle bir esmeye başladı ki herkes onu, Brezilyalı Pele’ye atfen “Peleatini” olarak anmaya başladı. Sahip olduğu futbol becerileri yaşıtlarına göre o kadar büyüktü ki; şöhreti kısa sürede Metz’e kadar ulaştı. Deneme antrenmanına giden Platini’ye ‘kalbi zayıf’ teşhisi kondu. O da Nancy ile sahalara adım attı.

JUVENTUS’TA HARiKA YILLAR

Burada geçirdiği yılların ardından kendisini parlatacak olan St.Etienne’e transfer olan Platini, 1982 yılında İtalyan devi Juventus’a imza attı. Burada kariyerinin en parlak yıllarını geçiren Platini, en büyük yıldızı olduğu Fransa Milli Takımı’nı 1984 Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaştırdı. Futbola 32 yaşında Juventus formasıyla veda eden Platini, sadece bir ay sonra Fransa Milli Takımı’nın başına geçti ve ekibini 1992 Avrupa Futbol Şampiyonası’na götürerek büyük bir başarıya imza attı.

8 YIL UEFA’NIN BAŞINDA KALDI

Tarihler Temmuz 2006’yı gösterdiğinde UEFA Başkanlığı’na aday olacağını açıklayan Michel Platini, 26 Ocak 2007’de yapılan oylamada lennart Johansson’un 23 oyuna karşılık 27 oy alarak başkan seçildi. 8 yıl boyunca görevini kesintisiz sürdüren Platini, 8 Ekim 2015’te FIFA Etik Kurulu tarafından, naklen yayın ihalesine fesat karıştırmak suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı. Aynı günlerde FIFA Başkanı Sepp Blatter de rüşvet iddiasıyla 90 gün men cezası aldı. Bu cezalara önce FIFA Temyiz Kurulu, ardından CAS’ta itiraz eden Platini, beklediği sonucu alamayınca UEFA Başkanlığı’ndan istifa etti.

HiÇBiR KURUL ONU AKLAMADI

Yapılan soruşturma sonrası FIFA Etik Komitesi, dünya futbolunu sarsan FIFA ve UEFA’daki yolsuzluk dosyası ile ilgili kararını verdi. Kurul, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına adı karışan UEFA Başkanı Michel Platini’ye 8 yıl futboldan men cezası verdi. Bu kararın ardından Platini FIFA Temyiz Kurulu’na gitti. Kurulun cezayı 6 yıla düşürmesinin ardından CAS’a başvurdu. CAS da cezayı 4 yıla indirdi.



SONUNDA KATAR BAŞINI YAKTI

Platini’ye son darbe dün geldi. Eski UEFA Başkanı, 2022 Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi sürecinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle gözaltına alındı. Katar’ın ev sahipliğini yapacağı 2022 Dünya Kupası için Avustralya, Japonya, Güney Kore ve ABD de aday olmuş, Katar kazanmıştı. Fransız futbol adamı, dev turnuvanın Katar’a verilmesiyle ilgili rüşvet almakla suçlanıyor. Eski Fransa Cumhurbaşkanı nicolas Sarkozy’nin danışmanı da aynı soruşturmada ifade verdi.

‘25 MİLYON DOLAR ALDI’ İDDİASI

FIFA eski Başkanı Blatter de Katar’dan rüşvet almakla suçlanan isimlerden biri olurken, bazı yayın organlarında Platini’nin aldığı paranın 25 milyon dolar olduğu ileri sürülüyor. Gözaltı sonrası Platini’nin danışmanı, “Kendisi masum ve yürütülen soruşturmaya destek veriyor. Bu tamamen teknik bir gözaltı” açıklamasını yaptı, Platini’nin aynı zamanda savcılarla işbirliği yaptığını söyledi.

AZiZ YILDIRIM DEMiŞTi

Şike sürecinde UEFA ile sık sık karşı karşıya gelen F.Bahçe eski Başkanı aziz Yıldırım’ın o dönemki, “Bu UEFA’nın en zor davası. Bu yüzden UEFA çatırdayacak. Bizi şike ile itham edenler bedel ödeyecek. Bu işin altından neler çıkacak, göreceksiniz” sözleri, dün sosyal medyada bir çok kişi tarafından, “Yıldırım bugünleri görmüş. Haklı çıktı” diye yorumlandı.

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