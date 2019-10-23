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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
23.10.2019 - 21:40, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray şampiyon

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Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray şampiyon

Voleybolda, Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yenen Galatasaray HDI Sigorta kazandı.

Voleybolda, Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı geçen sezonun Efeler Ligi şampiyonu Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup eden Kupa Voley finalisti Galatasaray HDI Sigorta kazandı.


Karşılaşmanın başında iki takım da atak ve defansta yaptıkları hatalarda eşitti. Teknik molaya 12-11 önde giren Fenerbahçe HDI Sigorta, blokta rakibine üstünlük sağladı ve skor 16-13'te sarı-kırmızılı takım mola aldı. Molanının ardından iyi blok yapmaya başlayan sarı-kırmızılılar, 16-16'da eşitliği sağladı. Fenerbahçe'nin ataklarını iyi manşetle karşılayıp hücum başlatan Galatasaray, blokta da etkili olarak ilk seti 25-23 aldı.
Fenerbahçe HDI Sigorta, 2. sete az servis hatası yaparak ve iyi manşet alarak başladı ve sarı-kırmızılı ekip skor 7-3'te mola aldı. Teknik molaya 12-7 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğüyle gidilirken Galatasaray'da manşet ve blok sorunu devam etti. Sarı-kırmızılı rakibi karşısında bloklarla sayılar bulan ve iyi servis atan Fenerbahçe, seti 25-16 kazandı.

Üçüncü sete Galatasaray iyi manşet alarak ve hücum ederek başladı ancak sarı-lacivertli ekip iyi blok yaparak oyunda dengeyi lehine çevirdi. Sarı-kırmızılılar skor 7-4'te mola aldı. Molanın ardından 9-9'da eşitliği sağlayan Galatasaray, basit hatalar sonucunda teknik molaya 12-9 geride girdi. Manşet, pas ve smaç organizasyonunda sıkıntı yaşayan Galatasaray karşısında bloklar ve pasör Ulaş Kıyak'ın yönlendirdiği ataklar sonucunda sayılar bulan Fenerbahçe, seti 25-22 alarak durumu 2-1 yaptı.

Dördüncü sete manşet, pas ve smaç organizasyonundaki sıkıntıları çözerek başlayan Galatasaray, skor 5-10'da rakibine mola aldırdı. Molanın ardından sarı-lacivertli ekip, 4-0'lık seri yaptı ve skor 9-10'da sarı-kırmızılı ekip oyunu mola ile kesti. Teknik molaya 12-10 Galatasaray'ın üstünlüğüyle gidildi. Basit hatalar yapan sarı-kırmızılı rakibi karşısında iyi servis atan ve iyi savunma yapan Fenerbahçe, 16-16 eşitliği sağladı. Karşılıklı sayıların ardından sarı-kırmızılı ekip, seti 25-23 yaparak maçı 5. sete taşıdı.

Galatasaray, son sete Burutay'ın kullandığı etkili servisler sonucunda 3-0'lık seriyle başladı ve Fenerbahçe'ye mola aldırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Venno ile serviste ve file önünde etkili oldu ve Galatasaray'ın 8-4 üstünlüğünde takımlar saha değiştirdi. Fenerbahçe'de koordinasyonun bozulmasıyla Galatasaray, Burutay'ın kullandığı iyi servislerle farkı açtı. Galatasaray HDI Sigorta seti 15-6 maçı da 3-2 alarak Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

Maçın en iyi oyuncusu ödülünü Galatasaray HDI Sigorta'dan Burutay Subaşı alırken sarı-kırmızılı takıma kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erdal Akıncı, Ayşim Erginay
Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Higaldo, Oğuzhan Karasu (Caner Dengin, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatkın)
Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Venno (Burak Mert, Antonov, Selim Kalaycı, Van Berkel, Ertuğrul Gazi Mert)
Setler: 23-25, 25-16, 25-22, 23-25, 6-15
Süre 134 dakika (31, 25, 32, 31, 15)

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