Fenerbahçe'yi kupadan elemişlerdi! Ümraniyespor'un iddaa oranı...
Fenerbahçe'yi eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'na damga vuran Ümraniyespor, Trabzonspor'a karşı neler yapacak? Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Bordo mavililerde Filip Novak, Joao Pereira ve Ogenyi Onazi sakat.
- Takımla birlikte son antrenmanlarda yer alan Jose Sosa'nın durumu ise maç saati netleşecek.
- Bir önceki turda Balıkesirspor Baltok engelini zorlanmadan geçtiler, Medical Park Stadyumu'nda oynadıkları son 7 resmi maçın 6'sını kazandılar.
- Ziraat Türkiye Kupası'nın sürpriz takımı Ümraniyespor, Fenerbahçe'yi eleyerek büyük sükse yapmıştı.
- Fenerbahçe deplasmanı sonrası ligde de Adanaspor deplasmanında kazandılar, hatta üzerine bir de Boluspor engelini gol yemeden geçtiler.
- Moraller yüksek, camia kenetlenmiş durumda. Teknik direktör Ahmet Taşyürek; "Büyük takımlarla oynarken takımı ekstra motive etmenize gerek kalmıyor. Oyuncularım kendiliğinden oldukça hırslı bir şekilde maça çıkıyorlar." demişti.
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