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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'yi korkutan fisktür

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Fenerbahçe'yi korkutan fisktür

Konuk olduğu Kayserispor’u yenerek galibiyet serisini üç maça çıkarmak isteyen ancak ummadığı bir skorla karşılaşan Fenerbahçe, Süper Lig’de devre sonuna kadar minimum kayıp yaşamak istiyor. Ancak kalan deplasmanlar arasında Malatya ve Sivas gibi sert kış koşullarının yaşandığı kentler bulunuyor.

Süleyman ARAT - Lig sonuncusu Kayserispor karşısında ummadığı bir yenilgi alan ve galibiyet serisi iki maçta kalan Fenerbahçe’de hesaplar bozuldu. Teknik direktör Ersun Yanal, iç sahada oynanacak Kasımpaşa maçıyla beraber yeni bir seri yakalamanın formülünü aramaya şimdiden başladı.

Fakat sarı lacivertlileri oldukça zorlu bir fikstür bekliyor zira ilk yarı sonuna kadar oynanacak 7 maçın 4’ü deplasmanda... Bu dört dış saha maçlarının ikisi, kış şartlarının sert yaşandığı Malatya ve Sivas’ta... Yanal’ın takımı ayrıca Göztepe ve Çaykur Rize deplasmanlarında puan arayacak.

‘Moralimizi bozmayacağız’

Kayseri yenilgisi sonrası büyük üzüntü yaşayan Ersun Yanal, kalan maçlar öncesinde öğrencilerini motive etmeye çalışıyor. Tecrübeli teknik adam Kayseri’de soyunma odasında futbolcularına “Alınan sonuç oynadığınız oyunun karşılığı değil. Deplasman maçında rakip kaleye 14 şut çeken bir takım nasıl kaybeder bu gerçekten inanılmaz. Demek ki gol noktasında daha becerikli olmak için çalışmalıyız. Şimdi kimse başını öne eğmeyecek, moralimizi bozmayacağız ve sezon sonunda ipi göğüsleyen biz olacağız” dedi. Taraftarlar da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda futbolculara destek verdi.

7 haftada 4 deplasmana gidiyor

- KASIMPAŞA ·
- Y.MALATYA (D)
- GÖZTEPE (D)
- GENÇLERBIRLIĞI
- SİVASSPOR (D)
- BEŞIKTAŞ
- ÇAYKUR RİZE (D)

FENERBAHÇE Süper Lig’de bu haftanın açılışını yapacak ve cuma günü Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Milli ara sonrası Malatya ve Göztepe gibi iki zorlu deplasmana gidecek olan Kanarya, ilk yarıyı Rize’de kapatacak.

Fenerbahçeyi korkutan fisktür

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