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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber: Sabah
11.03.2019 - 08:26, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'yi klima çarptı!

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Fenerbahçe'yi klima çarptı!

Başakşehir maçı öncesi sarı-lacivertlileri ağırlayan otelde klima sistemi arızalandı. Oda ısısı 29 dereceye kadar çıkınca, futbolcular sıcaktan dolayı uyuyamadı.

Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe ligde bir yara daha alırken, maç öncesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sarılacivertli takım, Başakşehir maçları öncesinde Fatih Terim Stadı'na 12 kilometre mesafede Koç Grubu'na ait bir otelde konaklıyordu.

Ancak bu yıl stada yine aynı mesafede başka bir otelden teklif geldi. Otel yetkilileri kulübü arayıp, "Fenerbahçe'yi ağırlamak istiyoruz" dediler. Takım Cuma yapılan idman sonrası, bu otele yerleşti. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Otelin klima sistemi arızalandı. Odalarda sıcaklık 29 dereceye kadar çıktı. Futbolcular sıcaktan uyuyamadı. Birçok futbolcu sabah kendini yorgun hissettiğini söyleyip durumdan şikayetçi oldu. Ayrıca otelin Fenerbahçe için özel güvenlik önlemi almadığı, kulübün ağırlamadan hiç memnun kalmadığı ifade edildi.

GECENİN EN ÜZGÜNÜ ZAJC

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e kaybettiği maçta etkili oyunuyla alkış alan Miha Zajc, kaçırdığı net gol pozisyonu nedeniyle çok üzgündü. Sloven oyuncunun maç sonunda soyunma odasında takım arkadaşlarından özür dilediği öğrenildi.

Şampiyonluk tezahüratı Yanal’ın toplantısını böldüMedipol Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşması sonrasında ev sahibi takımın Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi.
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Fenerbahçeyi klima çarptı

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