Fenerbahçe'yi elediler iPhone kazandılar

Vardar Başkanı Serget Samsonenko, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe rövanş maçı öncesi futbolcularını teşvik etmek için ilginç bir vaatte bulunmuştu.
Makedonya ekibi, Kadıköy'de sahaya çıkarken alacakları bu ödülün hayalini kurdular. Fenerbahçe'yi Ülker Stadı'nda 2-1 yenen Vardar oyuncuların her biri iPhone7 marka telefonun sahibi oldu.
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar 2-0 ve 2-1'lik skorlarla iki maçta da mağlup olurken, bu sonuç Vardarlı futbolculara iPhone primi olarak geri döndü.