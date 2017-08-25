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Fenerbahçe'yi elediler iPhone kazandılar

Fenerbahçe'yi eleyen Vardar takımı oyuncuları, UEFA Avrupa Ligi gruplarına katıldıkları için başkanları tarafından iPhone ile ödüllendirildiler.

Hürriyet Haber
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Vardar Başkanı Serget Samsonenko, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe rövanş maçı öncesi futbolcularını teşvik etmek için ilginç bir vaatte bulunmuştu.

Makedonya ekibi, Kadıköy'de sahaya çıkarken alacakları bu ödülün hayalini kurdular. Fenerbahçe'yi Ülker Stadı'nda 2-1 yenen Vardar oyuncuların her biri iPhone7 marka telefonun sahibi oldu.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar 2-0 ve 2-1'lik skorlarla iki maçta da mağlup olurken, bu sonuç Vardarlı futbolculara iPhone primi olarak geri döndü.

 

iPhone 7FenerbahçeVardar
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