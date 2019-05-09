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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.05.2019 - 20:35, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'yi açıkladı! Vedat Muriqi...

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Çaykur Rizespor’da 31 maçta; 14 gol, 7 asistlik performansıylala transferin gözdesi olan Vedat Muriqi hakkında resmi transfer açıklaması geldi.

Vedat’ın transfer süreciyle ilgili konuşan golcü futbolcunun menajeri Haluk Canatar, Fenerbahçe iddialarını cevaplarken; Fransız ekibi Toulouse’un da teklifini canlı yayında açıkladı.

Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Haluk Canatar, şöyle konuştu:

“Vedat’ın 5 yıldır temsilciyim. Giresunspor, Gençlerbirliği ve Rizespor’a transfer sürecinde birlikte hareket ettik. Vedat bu geçen süreçte üzerine koydu ve performansını artırdı. Vedat’la ilgili Galatasaray iddiası gündeme gelmedi. Rizespor’un bu hafta Galatasaray’la maçı var."

"Bu önemli maç öncesi böyle bir şey olamaz. Bu ne benim, ne Rizespor’un, ne Galatasaray’ın, ne de Vedat’ın ahlaki değerleriyle örtüşür. Bu iddialar tamamen asılsız. Vedat için Fenerbahçe’nin resmi bir teklifi olmadı.

Fakat Fenerbahçe, Vedat’ın sözleşme şartları ve oyun yapısı hakkında bana sorular yöneltti. Tekrar diyorum; Fenerbahçe’den Vedat Muriç için resmi teklif gelmedi. Böyle bir şey olursa ilk görüşme benimle değil Rizespor’la yapılacaktır”

“Fransa’nın Toulouse kulübü Vedat Muriç için transfer teklifini Rizespor’a iletti. Toulouse’un sportif direktörü Ali Rachedi, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında Vedat’ı izledi ve beğendi. Vedat’ın bonservis ücretiyle ilgili bir bilgim yok”

 

 

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