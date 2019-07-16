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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.07.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye yıldız yağmuru! Bir bomba daha... | Son dakika transfer haberleri...

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Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı kiralamak istiyor. Nantes’lı Rongier için kaynak yaratma peşinde olan Marsilya ise Gustavo’yu bonservisiyle vermenin peşinde.

Ersun Yanal’ın gözdesi olan Sambacı için kıran kırana pazarlık yapılıyor. Marsilya geri adım atmazsa, Eljif’in satışının ardından yeni bir teklif sunulabilir.

Sarı-Lacivertliler, defansif orta saha için Ljubomir Fejsa ile söz kesse de bu transferi bir türlü bitirmedi. Ersun Yanal’ın, Fejsa’ya soğuk baktığı ve yerine daha kaliteli bir oyuncu istediği için yönetimin Sırp yıldıza imza attırmadığı öne sürüldü. Yanal’ın bu bölge için gözdesi Luiz Gustavo...

Sportif direktör Damien Comolli, önceki gün Marsilya’ya gitti.

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Transfere hız verdiler

Fenerbahçe, Garry Rodrigues gibi Sambacı’yı da kiralamak istiyor. Mavi- Beyazlılar’a bu yönde teklif gitti. Marsilya, Luiz Gustavo’yu göndermeye hazır. Ancak kiralık olarak değil, bonservisiyle. Fransız ekibi, hazırlık maçında Glasgow Rangers karşısında alınan 4-0’lık yenilgi sonrası transfer çalışmalarını hızlandırdı. Marsilya orta sahayı Nantes’ın yıldızı Valentin Rongier ile takviye etmek istiyor. Bu transfere kaynak yaratmak adına Luiz Gustavo’yu satmayı hedefliyorlar.

Maaş teklifi 3.5 milyon Euro

Sarı-Lacivertliler, Marsilya’nın satma konusundaki inadını kıramazsa; Eljif Elmas’ın satışını bekleyecek. Yönetim, Makedon yıldızdan gelmesi beklenen 18 milyon Euro’nun bir kısmını Gustavo’yu bonservisiyle almak için kullanmayı planlıyor. Marsilya’da senelik 3.2 milyon Euro maaş alan 31 yaşındaki futbolcuya ise 3.5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme teklif edilmesi bekleniyor.

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Fiorentina da peşinde

Orta sahasını güçlendirmek isteyen İtalyan ekibi, Beşiktaşlı Gary Medel’in yanı sıra Luiz Gustavo’da transfer hedefleri arasına aldı. Mor Menekşeler’in devreye girmesi nedeniyle Marsilya’nın kiralama seçeneğini devre dışı bıraktığı öğrenildi. Beşiktaş ile Medel için pazarlıklara devam eden Fiorentina bu transferi bitirirse, Fenerbahçe, Gustavo konusunda rahatlayacak.

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