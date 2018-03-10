Fenerbahçe'ye Yıldırım düştü! Ağır sözler...
Sarı lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ve 4 futbolcuyla kulüp binasında toplantı yaptı.
Aziz Yıldırım, "Sahada Fenerbahçe gibi oynayın. Gücünüzü sahaya yansıtın ve kaybederken bile savaşın. Aldığınız paranın da hakkını verin" dedi.
Ligde üst üste gelen 2 yenilgiyle şampiyonluk yarışında ağır darbe alan ve moral olarak da dibi gören Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım duruma el koydu. Yıldırım, teknik patron Aykut Kocaman ve 4 futbolcuyla kulüp binasında toplantı yaptı. Bu futbolcuların Volkan Demirel, Mehmet Topal, Alper Potuk ve Valbuena olduğu bildirildi.
"KAYBEDERKEN BİLE SAVAŞIN"
Sahada gerçek Fenerbahçe'yi görmek istediğini söyleyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: Fenerbahçe gibi oynayın. Kapasitemiz çok daha yüksek. Kaybederken bile savaşmalıyız. Savaşan bir takım istiyorum.
2 maç kaybettik diye kimse umutsuzluğa düşmemeli. Sonuna kadar şampiyonluğu kovalamalıyız. Geri çekilen bir takım istemiyorum. Herkes kazandığı paranın hakkını sahadaki performansıyla ödemeli. Malatya maçıyla birlikte seri istiyorum... (Takvim)
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