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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Sabah
28.03.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye yeni sol kanat!

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Fenerbahçe'ye yeni sol kanat!

Belçika basını, F.Bahçe için transfer iddiasında bulundu. Kanarya, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Beveren’e 3 milyon euro teklif etti.

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda yeni sezonun kadro çalışmalarına başladı. Önemli bir iddia da Belçika'dan geldi.

Ülke basınında yayın yapan Voetbal'daki habere göre; sarı-lacivertliler, Beveren forması giyen Nana Ampomah ile ilgileniyor. 23 yaşındaki Ganalı sol kanat oyuncusu için 3 milyon euroluk transfer teklifi yapıldığı da öne sürüldü.

Fenerbahçe dışında Belçika'dan Genk, Gent ve Club Brügge takımlarının da istediği oyuncu, bu sezon ligde 22 maçta 1765 dakika sahada kaldı ve 7 gol attı, 4 asist yaptı.

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