Fenerbahçe'ye yeni Lugano! Geliyor...

Kanarya'da Kjaer'in gidişinin ardından savunmada büyük boşluk oluşmuştu. Neustadter oyun kurulumunda etkisiz kalırken, Vardar maçında görev alan Mehmet Topal ise ilk golde kötü geri pası attı, ikinci golü direkt kaleye yolladı.

Transferde önceliğin verildiği savunma için kolları sıvayan yönetim de bir süredir dirsek temasında oldukları Milan'lı Gustavo Gomez'in işini hızlandırdı.

İdari Menajer Hasan Çetinkaya dün bu transfere resmiyet kazandırmak için Milano'ya uçtu. Çetinkaya burada hem oyuncunun menajeri hem de kulübü Milan ile pazarlıklarda bulunacak.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Lanus'tan Milan'a büyük umutlarla gelen ancak aradığını bulamayan Paraguaylı stoper, Fenerbahçe transferine sıcak bakıyor. Genç futbolcunun bugün Hasan Çetinkaya ile birlikte İstanbul'a gelme ihtimali de bulunuyor.

Gustavo Gomez, tarzıyla sarı-lacivertlilerin unutamadığı Diego Lugano'ya benziyor. Savunmada hamleli ve sert bir stoper olan 24 yaşındaki oyuncu 1.85'lik boyuna rağmen kafa toplarında etkili, konsantrasyonu yüksek. En önemli özelliği ise Güney Amerikalı futbolcuların neredeyse tamamı gibi top hakimiyeti.

'ALO BEN AYKUT KOCAMAN'

Fenerbahçe, Gustavo Gomez transferinde önceki taktiği aynen sürdürecek. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, Soldado ve İsla'yı telefonla aradığı gibi pazarlıklar sırasında genç stoper ile de bir görüşme gerçekleştirecek. Kulübün ve kendisinin felsefesini aktaracak. (Fotomaç)