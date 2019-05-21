Fenerbahçe'ye Valbuena'dan kötü haber
Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan Fransız yıldız Mathieu Valbuena'nın sağlık durumu belli oldu.
Deplasmanda oynanan BB Erzurum karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanan ve yerini Moses’a bırakmak zorunda kalan Valbuena’nın durumu netleşti.
Fransız futbolcunun sağ bacak arka adale zarında yırtılma ve kanama olduğu öğrenildi.
Mathieu Valbuena, Fenerbahçe’nin bu sezonki son maçı olan Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Ersun Yanal 1-0 kazandıkları BB Erzurumspor maçının ardından galibiyeti bu sözlerle yorumladı...
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