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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİC
21.05.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye Valbuena'dan kötü haber

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Fenerbahçe'ye Valbuena'dan kötü haber

Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan Fransız yıldız Mathieu Valbuena'nın sağlık durumu belli oldu.

Deplasmanda oynanan BB Erzurum karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanan ve yerini Moses’a bırakmak zorunda kalan Valbuena’nın durumu netleşti.

Fransız futbolcunun sağ bacak arka adale zarında yırtılma ve kanama olduğu öğrenildi.

Mathieu Valbuena, Fenerbahçe’nin bu sezonki son maçı olan Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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Fenerbahçeli futbolcular sahayı böyle terk etti...
Fenerbahçeli futbolcular sahayı böyle terk etti...

Ersun Yanal 1-0 kazandıkları BB Erzurumspor maçının ardından galibiyeti bu sözlerle yorumladı...

"Kazandığımız için mutluyuz"Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
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Fenerbahçeye Valbuenadan kötü haber

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