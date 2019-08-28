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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.08.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye üçüncü Fransız futbolcusu Adil Rami oldu

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Fenerbahçe'nin resmi sözleşme imzaladığı Adil Rami, sarı-lacivertlilerin tarihindeki üçüncü Fransız futbolcu oldu.

Son olarak Fransa'nın Olympique Marsilya takımında forma giyen 33 yaşındaki savunma oyuncusuyla 1 1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, 2 sene sonra bir Fransız futbolcuya imza attırdı.

2005 yılındaki Nicolas Anelka transferiyle ilk kez bir Fransız oyuncuyu renklerine katan sarı-lacivertliler, bu ülkeden ikinci transferini ise 2 sezon önce Mathieu Valbuena ile yapmıştı.

Sezon başında Valbuena ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin 3. Fransız futbolcusu ise Fas asıllı Adil Rami oldu.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı Fırat Aydınusun
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı Fırat Aydınus'un

Fenerbahçe'nin transferde tercihi Fransa

Transferde uzun bir dönem Brezilya ligi ağırlıklı bir politika izleyen Fenerbahçe, son zamanlarda gözünü Fransa takımlarına çevirdi.

Sarı-lacivertliler, son 5 sezonda transferde Fransa ligini tercih etti.

Fenerbahçe, Adil Rami'den önce geçtiğimiz 4 sezonda Fransa liginden 5 oyuncuyu kadrosuna kattı.

2015-2016 sezonunda Fransa'nın Lille takımından Simon Kjaer'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, o sezondan itibaren söz konusu ligden her yıl en az bir oyuncuyu transfer etti.

Kajer'in ardından 2016-2017 sezonunda Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibinden Gregory van der Wiel'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda ise bahsi geçen ligden 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Monaco kulübünden Nabil Dirar ile Olympique Lyon'dan Mathieu Valbuena'yı transfer eden Fenerbahçe, geçen sezon ise Lille'den Yassine Benzia'yı kiralamıştı.

Kariyeri önemli kulüplerde geçti

Adil Rami, kariyerinde çok önemli takımlarda forma giydi.

Fransa, İspanya ve İtalya gibi üst düzey liglerin önemli takımlarında görev yapan Adil Rami, milli formayla da başarılı bir performans ortaya koydu.

Futbol piyasasına ilk olarak Fransa'nın Lille takımında oynadığı dönemde adını duyuran Rami, başarılı geçen 4 sezonun ardından İspanya'nın Valencia takımının dikkatini çekti.

İspanyol ekibinin formasını 2,5 sezon terleten Adil Rami, 2013-2014 sezonunda ise İtalya'nın Milan ekibine transfer oldu.
Milan'da 1,5 sezon top koşturduktan sonra yeniden İspanya'ya dönen Rami, bu kez Sevilla formasını giydi.

Endülüs temsilcisinde de 2 sezon forma giyen Fransız oyuncu, son olarak ise ülkesinin Olympique Marsilya takımında oynadı.

Fenerbahçeye üçüncü Fransız futbolcusu Adil Rami oldu

İstikrar abidesi

Adil Rami, kariyeri boyunca oynadığı takımlarda istikrarlı bir performansa imza attı.

Yaşadığı sık sakatlıklar dışında kolay kolay formasını kimseye kaptırmayan tecrübeli futbolcu, istikrarlı bir görüntü ortaya koydu.

Fenerbahçe'ye golü var

Adil Rami, yeni sezonda formasını giyeceği Fenerbahçe'ye karşı daha önce gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, Lille formasıyla 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti.

Fransa'da 2-1 Lille üstünlüğüyle biten karşılaşmanın rövanşında Ülker Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona ererken, Adil Rami 85. dakikada attığı golle sarı-lacivertlileri kupanın dışına itmişti.

Fenerbahçeye üçüncü Fransız futbolcusu Adil Rami oldu



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