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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA)
03.05.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye üç müjde birden!

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Fenerbahçe'ye üç müjde birden!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'nın konuğu olacak Fenerbahçe'ye üç isminden müjdeli haber

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Ligde 34 puana sahip olan sarı lacivertli ekip 14'üncü sırada yer alırken, Kasımpaşa 38 puanla 10'uncu sırada bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor ile oynanan maçta son anda gol bularak 1 puan alabilen Fenerbahçe, önlerinde kalan maçlara odaklandı. İlk etapta ligin 31'inci haftasında Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşmaya yoğunlaşan sarı-lacivertli takım, mücadeleden galip gelmenin planlarını yapıyor.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde güç depolayan futbolcular, son haftalardaki mücadelelerde yenilgi yaşamayıp ligi alt sıralarda bitirmek istemiyor. Savunmada sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli ekipte Sadık ile Skrtel cezalı durumda bulunurken, Serdar, Moses ve Mehmet Topal'ın iyileşmesi yüzleri güldürdü.

SERDAR AZİZ, MOSES VE MEHMET TOPAL İYİLEŞTİ

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak zorlu mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz'den sevindirici haber geldi. Ligin 29'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanarak yerini Sadık'a bırakan Serdar Aziz, sarı-lacivertli takımla idmanlara başladı. Serdar Aziz'in yarın oynanacak Kasımpaşa maçında ilk 11'de görev alması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekipte Victor Moses'ın da Kasımpaşa maçında oynayabileceği ifade edildi. Galatasaray ile oynanan derbi maçta sakatlanan ve yapılan tetkikler sonucu kasığında kısmi yırtık olduğu tespit edilen Victor Moses, 2 hafta sonra formasına kavuşacak.
Trabzonspor maçında sakatlık yaşayan Mehmet Topal da hafta boyunca tedavi edildi. Bordo-mavili ekiple oynanan maçta bileğini burkan ve ayağının üzerine basamayan Mehmet Topal, 3 günlük aradan sonraki idmanda dinlendirildi. Tecrübeli futbolcu özel program dahilinde çalışarak Kasımpaşa maçına yetişti. Ancak teknik direktör Ersun Yanal'ın Mehmet Topal'ı tedbir amaçlı yedek soyundurması bekleniyor.

SADIK İLE SKRTEL CEZALI

Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Sadık Çiftpınar ile aynı maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Martin Skrtel, Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu iki oyuncunun yerine Serdar Aziz ile Roman Neustadter'e görev vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Kasımpaşa maçına şu 11'le çıkması bekleniyor:

"Harun, Isla, Neustadter, Serdar, Hasan Ali, Tolgay (Mehmet Topal), Jailson, Dirar, Mehmet Ekici, Valbuena (Moses), Soldado"

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